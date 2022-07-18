Киевское "Динамо" узнало потенциального соперника по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов

Первые матчи третьего раунда квалификации пройдут 2–3 августа. Ответные поединки состоятся 9 августа.

Чтобы сыграть против "Штурма", киевлянам сначала нужно пройти турецкий "Фенербахче" во втором раунде квалификации.

Первый матч против турецкого клуба "Динамо" сыграет послезавтра, 20 июля. Игра, которая для украинской команды будет номинально домашней, состоится в польской Лодзи. Начало – 21.00 по киевскому времени.

Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину соревнования украинской футбольной Премьер-лиги были завершены досрочно. Турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 была единогласным решением клубов УПЛ, которое подтвердила Украинская ассоциация футбола, зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, награждение призеров не проводилось.

Первое место осталось за "Шахтером", динамовцы финишировали вторыми, на третьем месте – СК "Днепр-1". Днепряне стартуют в Лиге Европы, горняки и "Динамо" – в Лиге чемпионов, причем "Шахтер" начинает сразу с группового этапа.

Луганская "Заря" и "Ворскла" (Полтава), занявшие в чемпионате УПЛ четвертое и пятое места соответственно, сыграют в Лиге конференций.