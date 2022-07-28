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"Динамо" выбило "Фенербахче" из Лиги чемпионов благодаря голу в дополнительное время

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"Динамо" продолжает участие в Лиге чемпионов, впереди "Штурм"
"Динамо" продолжает участие в Лиге чемпионов, впереди – "Штурм"
Фото: fcdynamo.com

Киевское "Динамо" прошло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, победив в ответном матче турецкий "Фенербахче" в дополнительное время со счетом 2:1, сообщает 27 июля официальный сайт столичного клуба.

После ничьей в первом матче (0:0) "бело-синие" одержали победу в экстра-тайме ответного матча в Стамбуле благодаря голу Караваева на 114-й минуте.

"Фенербахче" на 54-й минуте остался в меньшинстве, и уже через три минуты гости усилиями Буяльского вышли вперед. На 70-й минуте турки получили шанс сравнять счет, однако Валенсия с пенальти не смог переиграть Бущана.

На 89-й минуте Салаи все-таки установил в поединке равновесие – 1:1 – и перевел матч в экстра-тайм, в котором судьба улыбнулась динамовцам.

Соперник киевлян в третьем квалификационном раунде уже известен. Это вице-чемпион Австрии прошлого сезона "Штурм" из Граца.

Первый матч пройдет 2–3 августа и будет номинально домашним для киевской команды (как и домашняя встреча с "Фенербахче", вероятно, он состоится в польской Лодзи), ответный поединок назначен на 9 августа в Граце (Австрия).

Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину соревнования украинской футбольной Премьер-лиги были завершены досрочно. Турнирная таблица лиги сезона 2021/2022 была единогласным решением клубов УПЛ, которое подтвердила Украинская ассоциация футбола, зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года, награждение призеров не проводилось.

Первое место осталось за "Шахтером", динамовцы финишировали вторыми, на третьем месте – СК "Днепр-1". Днепряне стартуют в Лиге Европы, горняки и "Динамо" – в Лиге чемпионов, причем "Шахтер" начинает сразу с группового этапа.

Луганская "Заря" и "Ворскла" (Полтава), занявшие в чемпионате УПЛ четвертое и пятое места соответственно, сыграют в Лиге конференций.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Премьер-лига, Лига чемпионов, Мирча Луческу, Стамбул, Европа, Фенербахче, Виталий Буяльский, Георгий Бущан
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