"Динамо" выбило "Фенербахче" из Лиги чемпионов благодаря голу в дополнительное время

После ничьей в первом матче (0:0) "бело-синие" одержали победу в экстра-тайме ответного матча в Стамбуле благодаря голу Караваева на 114-й минуте.

"Фенербахче" на 54-й минуте остался в меньшинстве, и уже через три минуты гости усилиями Буяльского вышли вперед. На 70-й минуте турки получили шанс сравнять счет, однако Валенсия с пенальти не смог переиграть Бущана.

На 89-й минуте Салаи все-таки установил в поединке равновесие – 1:1 – и перевел матч в экстра-тайм, в котором судьба улыбнулась динамовцам.

Соперник киевлян в третьем квалификационном раунде уже известен. Это вице-чемпион Австрии прошлого сезона "Штурм" из Граца.

Первый матч пройдет 2–3 августа и будет номинально домашним для киевской команды (как и домашняя встреча с "Фенербахче", вероятно, он состоится в польской Лодзи), ответный поединок назначен на 9 августа в Граце (Австрия).