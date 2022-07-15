"Шахтер" проведет домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве, часть средств от билетов пойдет на помощь Украине

5% выручки от продажи билетов передадут Legia Foundation, который с начала конфликта занимается структурной помощью пострадавшим от войны Фото: 1927.kiev.ua

"Шахтер", к нашему большому сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве. Хочу поблагодарить руководство "Легии" за то, что клуб пошел нам на встречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков "Шахтера" и "Легии", поляков и украинцев, живущих сейчас в Варшаве и других городах. Верим, что отличные условия, обеспеченные "Легией", и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут "Шахтеру" успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов", – заявил генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

По договоренности клубов обладатели сезонных абонементов на домашние матчи "Легии" сезона 2022/23 смогут воспользоваться своим приоритетным правом приобретения билетов на игры Лиги чемпионов. 5% выручки от продажи билетов передадут Legia Foundation, этот фонд с начала полномасштабной войны в Украине занимается структурной помощью пострадавшим от боевых действий.

"С начала войны наш клуб и Legia Foundation участвовали в помощи беженцам, футбольным клубам из Украины, а в сотрудничестве с "Шахтером" мы совместно поддерживали внутренних переселенцев. В ближайшие месяцы стадион "Легия" также станет местом проведения матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов. Наша ответственность будет сосредоточена на подготовке объекта и поддержке в день игры", – цитирует пресс-служба слова генерального директора ФК "Легия" Марцина Эрра.