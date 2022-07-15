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"Шахтер" проведет домашние матчи Лиги чемпионов в Варшаве, часть средств от билетов пойдет на помощь Украине

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5% выручки от продажи билетов передадут Legia Foundation, который с начала конфликта занимается структурной помощью пострадавшим от войны
5% выручки от продажи билетов передадут Legia Foundation, который с начала конфликта занимается структурной помощью пострадавшим от войны
Фото: 1927.kiev.ua

Футбольный клуб "Шахтер" Рината Ахметова подписал договор аренды стадиона с "Легией" (Варшава) на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом говорится в сообщении в Facebook клуба и на его официальном сайте.

"Шахтер", к нашему большому сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве. Хочу поблагодарить руководство "Легии" за то, что клуб пошел нам на встречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков "Шахтера" и "Легии", поляков и украинцев, живущих сейчас в Варшаве и других городах. Верим, что отличные условия, обеспеченные "Легией", и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут "Шахтеру" успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов", – заявил генеральный директор ФК "Шахтер"  Сергей Палкин.

По договоренности клубов обладатели сезонных абонементов на домашние матчи "Легии" сезона 2022/23 смогут воспользоваться своим приоритетным правом приобретения билетов на игры Лиги чемпионов. 5% выручки от продажи билетов передадут Legia Foundation, этот фонд с начала полномасштабной войны в Украине занимается структурной помощью пострадавшим от боевых действий.

"С начала войны наш клуб и Legia Foundation участвовали в помощи беженцам, футбольным клубам из Украины, а в сотрудничестве с "Шахтером" мы совместно поддерживали внутренних переселенцев. В ближайшие месяцы стадион "Легия" также станет местом проведения матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов. Наша ответственность будет сосредоточена на подготовке объекта и поддержке в день игры", – цитирует пресс-служба слова генерального директора ФК "Легия" Марцина Эрра.

https://www.facebook.com/fcshakhtar/posts/pfbid02z6ZHyrP12VgzYapwkvpEGN5qw1suoK8vnFW62V5qmJugkXMk8UK7e1MvhSTc7dqSl

Контекст:

Сейчас украинские стадионы не могут принимать международные матчи из-за войны, развязанной Россией на территории Украины.

Стадион Войска Польского (Городской стадион имени маршала Юзефа Пилсудского) в Варшаве был реконструирован в 2010 году, сейчас он может вместить около 30 тыс. зрителей.

Теги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов, стадион, Варшава, благотворительность, Сергей Палкин, ФК Шахтер
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