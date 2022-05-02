УЕФА отстранила российские клубы от Еврокубков сезона 2022/2023, в Лиге наций сборную РФ понизят без игр

Решение принял сегодня исполнительный комитет УЕФА, оно касается розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, Юношеской лиги УЕФА и женской Лиги чемпионов.

"У России не будет аффилированных клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23", – объявили в организации.

В таблицу коэффициентов УЕФА следующего сезона решили внести России наименьшее количество баллов, которые российские клубы заработали за последние пять сезонов, – 4,333.

Решение УЕФА коснулось и участия национальной сборной России в Лиге наций.

"Россия не будет участвовать в группе 2 Лиги B и автоматически займет четвертое (последнее. – "ГОРДОН") место в этой группе. Следовательно, они будут понижены в конце группового этапа и займут 16-е и последнее место в Лиге B", – объяснили в футбольном союзе.