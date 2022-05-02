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УЕФА отстранила российские клубы от Еврокубков сезона 2022/2023, в Лиге наций сборную РФ понизят без игр

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Решение отстранить российский футбол принял исполком УЕФА
Решение отстранить российский футбол принял исполком УЕФА
Фото: ЕРА

Российские футбольные клубы из-за агрессии РФ против Украины не будут участвовать в клубных турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне 2022/2023. Об этом 2 мая проинформировал сайт УЕФА.

Решение принял сегодня исполнительный комитет УЕФА, оно касается розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, Юношеской лиги УЕФА и женской Лиги чемпионов.

"У России не будет аффилированных клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23", – объявили в организации.

В таблицу коэффициентов УЕФА следующего сезона решили внести России наименьшее количество баллов, которые российские клубы заработали за последние пять сезонов, – 4,333.

Решение УЕФА коснулось и участия национальной сборной России в Лиге наций.

"Россия не будет участвовать в группе 2 Лиги B и автоматически займет четвертое (последнее. – "ГОРДОН") место в этой группе. Следовательно, они будут понижены в конце группового этапа и займут 16-е и последнее место в Лиге B", – объяснили в футбольном союзе.

Контекст:

28 февраля в связи с вторжением России в Украину ФИФА и УЕФА приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления. "Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – отмечалось в заявлении.

15 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил просьбу Российского футбольного союза приостановить выполнение УЕФА решения запретить всем российским командам принимать участие в международных соревнованиях.

Представители Украины обращались в ФИФА и УЕФА с инициативой прекратить членство России в этих организациях.

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