Встреча Эрдогана с Путиным завершилась, политики говорили больше четырех часов

Переговоры проходили на территории санатория "Русь". Журналистам показали начало встречи, после чего она продолжилась в закрытом для СМИ режиме. Путин и Эрдоган побеседовали как с глазу на глаз, так и с участием членов делегаций.
Согласно заявлениям политиков перед закрытыми переговорами, на встрече обсуждались ситуация в Сирии и Ливии, снабжение Европы российским газом с помощью "Турецкого потока". Также Путин поблагодарил Эрдогана за помощь в достижении договоренности по экспорту зерна из Украины.
Турецкий президент, в свою очередь, заявил, что эта встреча представляет особую значимость в контексте обозначения роли, которую играют Турция и Россия в регионе. По его словам, главам государств предстоит "открыть новую страницу в вопросах сотрудничества".
"Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы", – сказал Эрдоган.
Помимо этого, он призвал не затягивать совместное строительство первой АЭС Турции – "Аккую". Планируется, что она будет вырабатывать 10% всей электроэнергии, в которой нуждается Турция.
Последний раз Эрдоган и Путин встречались в Иране 19 июля. Они обсуждали разблокирование экспорта зерна из морских портов Украины.
СМИ анонсировали, что в Сочи Эрдоган планирует обсуждать с Путиным войну РФ против Украины и "другие процессы в регионе".