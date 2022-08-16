Генсек ООН во Львове 18 августа встретится с Зеленским и Эрдоганом

18 августа Гутерриш посетит Львов, а 19 августа отправится в Одессу, сообщил его пресс-секретарь Фото: EPA

Об этом 16 августа сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, пишет Reuters.

По его словам, во Львове Гутерриш встретится с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом.

На следующий день, 19 августа, Гутерриш отправится в Одессу, где посетит местный морской порт.