ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Генсек ООН во Львове 18 августа встретится с Зеленским и Эрдоганом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
18 августа Гутерриш посетит Львов, а 19 августа отправится в Одессу, сообщил его пресс-секретарь
18 августа Гутерриш посетит Львов, а 19 августа отправится в Одессу, сообщил его пресс-секретарь
Фото: EPA

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 18 августа посетит Львов.

Об этом 16 августа сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, пишет Reuters.

По его словам, во Львове Гутерриш встретится с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом.

На следующий день, 19 августа, Гутерриш отправится в Одессу, где посетит местный морской порт.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

Теги: Львов, Украина, Одесса, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, Владимир Зеленский, президент, Антониу Гутерриш, Стефан Дюжаррик, визит
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (50213)
2
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (39395)
3
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (33430)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (30851)
5
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (23812)
6
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (20708)
7
Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой (18471)
8
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (16663)
 
 
 
 