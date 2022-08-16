Генсек ООН во Львове 18 августа встретится с Зеленским и Эрдоганом

Об этом 16 августа сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, пишет Reuters.
По его словам, во Львове Гутерриш встретится с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом.
На следующий день, 19 августа, Гутерриш отправится в Одессу, где посетит местный морской порт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.