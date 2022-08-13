Первое судно, зашедшее в Украину под загрузку агропродукции, покинуло порт Черноморск – Мининфраструктуры

Об этом сообщил пресс-центр Мининфраструктуры в Facebook.
"Первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией [с начала полномасштабной войны], покинуло порт Черноморск. Сегодня утром балкер Fulmar S (под флагом Барбадоса) вышел в направлении Турции. Судно объединилось в караван с балкером Thoe, – говорится в сообщении. – На борту двух судов 14,5 тыс. тонн агропродукции".
Выход в море двух судов подтвердило в Twitter минобороны Турции.
"Судно Fulmar S под флагом Барбадоса, перевозящее 12 тыс. тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун (Турция). Судно Thoe под флагом Маршалловых Островов, перевозящее 3 тыс. тонн семян подсолнечника, также вышло из Черноморска в Текирдаг (Турция)", – подчеркивается в сообщении.
1 * Tah * l sevkiyat * kapsam * nda;— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 13, 2022
* Barbados bandral * ve 12 bin ton m * s * r ta * yan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan * skenderun’a,
* 3 bin ton ayçiçek tohumu ta * yan Mar * al Adalar * bandral * THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirda * ’a gitmek üzere hareket etti.
Как отметили в Мининфраструктуры, в ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 16 судов отправились из украинских портов.
"На их борту 450 тыс. тонн агропродукции", – резюмировали в ведомстве.
Судно Fulmar S пришло в Украину под загрузку 6 августа.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.