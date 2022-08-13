Первое судно, зашедшее в Украину под загрузку агропродукции, покинуло порт Черноморск – Мининфраструктуры

Об этом сообщил пресс-центр Мининфраструктуры в Facebook.

"Первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией [с начала полномасштабной войны], покинуло порт Черноморск. Сегодня утром балкер Fulmar S (под флагом Барбадоса) вышел в направлении Турции. Судно объединилось в караван с балкером Thoe, – говорится в сообщении. – На борту двух судов 14,5 тыс. тонн агропродукции".

Выход в море двух судов подтвердило в Twitter минобороны Турции.

"Судно Fulmar S под флагом Барбадоса, перевозящее 12 тыс. тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун (Турция). Судно Thoe под флагом Маршалловых Островов, перевозящее 3 тыс. тонн семян подсолнечника, также вышло из Черноморска в Текирдаг (Турция)", – подчеркивается в сообщении.

1 * Tah * l sevkiyat * kapsam * nda;



* Barbados bandral * ve 12 bin ton m * s * r ta * yan FULMAR S isimli gemi Çernomorsk’tan * skenderun’a,



* 3 bin ton ayçiçek tohumu ta * yan Mar * al Adalar * bandral * THOE isimli gemi de Çernomorsk’tan Tekirda * ’a gitmek üzere hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 13, 2022

Как отметили в Мининфраструктуры, в ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 16 судов отправились из украинских портов.

"На их борту 450 тыс. тонн агропродукции", – резюмировали в ведомстве.

Судно Fulmar S пришло в Украину под загрузку 6 августа.