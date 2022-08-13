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Первое судно, зашедшее в Украину под загрузку агропродукции, покинуло порт Черноморск – Мининфраструктуры

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Судно Fulmar S пришло в Украину под загрузку 6 августа
Судно Fulmar S пришло в Украину под загрузку 6 августа
Скриншот: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Из украинского порта Черноморск 13 августа вышли еще два судна с подсолнечником и кукурузой на борту в рамках соглашения о безопасном коридоре.

Об этом сообщил пресс-центр Мининфраструктуры в Facebook.

"Первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией [с начала полномасштабной войны], покинуло порт Черноморск. Сегодня утром балкер Fulmar S (под флагом Барбадоса) вышел в направлении Турции. Судно объединилось в караван с балкером Thoe, – говорится в сообщении. – На борту двух судов 14,5 тыс. тонн агропродукции".

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0SNVb7G4JGEt5rQp8z5snEpScT9WXaT9yoE1t2E5MQyEr3L5CWKX1FNnxZSCUR27zl

Выход в море двух судов подтвердило в Twitter минобороны Турции.

"Судно Fulmar S под флагом Барбадоса, перевозящее 12 тыс. тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун (Турция). Судно Thoe под флагом Маршалловых Островов, перевозящее 3 тыс. тонн семян подсолнечника, также вышло из Черноморска в Текирдаг (Турция)", – подчеркивается в сообщении.

Как отметили в Мининфраструктуры, в ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 16 судов отправились из украинских портов.

"На их борту 450 тыс. тонн агропродукции", – резюмировали в ведомстве.

Судно Fulmar S пришло в Украину под загрузку 6 августа.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

Теги: Украина, Турция, экспорт, судно, Черноморск, Мининфраструктуры, порт, кукуруза, судоходство, соглашение, Барбадос, зерно
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