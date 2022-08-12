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Через "зерновой коридор" из украинских портов вышло 12 судов – Генштаб ВСУ

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Из украинских портов в Средиземное море ушли уже 12 судов с начала работы "зернового коридора"
Из украинских портов в Средиземное море ушли уже 12 судов с начала работы "зернового коридора"
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

На 11 августа из украинских портов удалось экспортировать около 375 тыс. тонн зерновых грузов и других продуктов питания. Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал 11 августа на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

"С начала августа через морской гуманитарный коридор из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный был осуществлен переход 12 судов в Средиземное море. Всего гуманитарным коридором из украинских портов было вывезено около 375 тысяч тонн зерновых и других продуктов питания. Препятствий прохождению судов не обнаружено", – сказал Громов.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

3 августа Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день.

Вечером 8 августа первое судно с украинской агропродукцией прибыло в пункт назначения в Турции, началась его разгрузка.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, экономика, Черное море, Генштаб ВСУ, Укринформ, продукты, экспорт, гуманитарный коридор, Средиземное море, война России против Украины, судно, Черноморск, порт Южный, кукуруза, судоходство, брифинг, питание, зерно, Алексей Громов
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