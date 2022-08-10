"Проблемы исчезли". Судно Razoni с украинской кукурузой, от которой отказался покупатель в Ливане, пришвартовалось в Турции – посол Украины

Об этом 10 августа на брифинге (в формате видеосвязи), который транслировался в Facebook медиацентра "Украина", сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.
"Наконец это судно пришвартовалось в порту Мерсин в Турции, и это означает, что все, скажем так, проблемы вокруг этого судна уже исчезли", – сказал дипломат.
По словам Осташа, ажиотаж вокруг прибытия сухогруза в порт Триполи в Ливане был непривычен – событие освещали около 50 медиа.
Но судно так и не зашло в порт 7 августа.
Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна, находящегося на борту Razoni – первого сухогруза, проход которого через Черное море стал возможен после подписания договора с участием Украины, России, Турции и ООН о безопасном коридоре.
Причиной этому стала якобы задержка сроков доставки (более пяти месяцев), рассказали 8 августа в посольстве Украины в Бейруте.
Согласно данным сервиса MarineTraffic, порт Мерсин указан пунктом назначения судна Razoni.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.
О выходе первого корабля сообщил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. Cудно под флагом Сьерра-Леоне прибыло в Стамбульский пролив (Босфор) вечером 2 августа. На следующий день сухогруз с около 27 тыс. тонн кукурузы на борту прошел досмотр и получил разрешение пройти через Босфор в пункт назначения – порт Триполи в Ливане.