"Проблемы исчезли". Судно Razoni с украинской кукурузой, от которой отказался покупатель в Ливане, пришвартовалось в Турции – посол Украины

Об этом 10 августа на брифинге (в формате видеосвязи), который транслировался в Facebook медиацентра "Украина", сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Наконец это судно пришвартовалось в порту Мерсин в Турции, и это означает, что все, скажем так, проблемы вокруг этого судна уже исчезли", – сказал дипломат.

По словам Осташа, ажиотаж вокруг прибытия сухогруза в порт Триполи в Ливане был непривычен – событие освещали около 50 медиа.

Но судно так и не зашло в порт 7 августа.

Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна, находящегося на борту Razoni – первого сухогруза, проход которого через Черное море стал возможен после подписания договора с участием Украины, России, Турции и ООН о безопасном коридоре.

Причиной этому стала якобы задержка сроков доставки (более пяти месяцев), рассказали 8 августа в посольстве Украины в Бейруте.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, порт Мерсин указан пунктом назначения судна Razoni.