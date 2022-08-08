Покупатель отказался от кукурузы из Украины, которая следовала на судне Razoni в ливанский порт Триполи – посольство

Судно Razoni с украинской кукурузой на борту находится в Средиземном море неподалеку от Каратаса (на юго-востоке Турции) Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter (архив)

Об этом 8 августа в Facebook сообщило посольство Украины в Бейруте.

"Согласно информации, предоставленной отправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержек сроков доставки (более пяти месяцев), – говорится в сообщении. – Отправитель сейчас ищет другого получателя, чтобы разгружать зерно либо в Ливане / порт Триполи, либо в любой другой стране/порту".

О задержке прибытия судна Razoni в порт Триполи накануне в Facebook сообщал посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

"Встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", – написал он 7 августа.

Согласно данным сервиса Marine Traffic, судно Razoni находится в Средиземном море неподалеку от Каратаса (на юго-востоке Турции). Пункт его назначения пока не определен.