Покупатель отказался от кукурузы из Украины, которая следовала на судне Razoni в ливанский порт Триполи – посольство

Об этом 8 августа в Facebook сообщило посольство Украины в Бейруте.
"Согласно информации, предоставленной отправителем украинского зерна на борту Razoni, покупатель в Ливане отказался принимать груз из-за задержек сроков доставки (более пяти месяцев), – говорится в сообщении. – Отправитель сейчас ищет другого получателя, чтобы разгружать зерно либо в Ливане / порт Триполи, либо в любой другой стране/порту".
О задержке прибытия судна Razoni в порт Триполи накануне в Facebook сообщал посол Украины в Ливане Игорь Осташ.
"Встреча первого судна с кукурузой из Одессы откладывается. Ждем завершения переговорного процесса в бизнес-плоскости", – написал он 7 августа.
Согласно данным сервиса Marine Traffic, судно Razoni находится в Средиземном море неподалеку от Каратаса (на юго-востоке Турции). Пункт его назначения пока не определен.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.
27 июля Военно-морские силы ВСУ проинформировали о возобновлении работы портов Одесса, Черноморск и Пивденный.
О выходе первого корабля сообщил 1 августа президент Украины Владимир Зеленский. Cудно под флагом Сьерра-Леоне прибыло в Стамбульский пролив (Босфор) вечером 2 августа. На следующий день сухогруз с около 27 тыс. тонн кукурузы на борту прошел досмотр и получил разрешение пройти через Босфор в пункт назначения – порт Триполи в Ливане.