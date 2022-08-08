Эрдоган определенным образом влияет на Путина – посол Украины в Турции

"Турция как была для нас стратегическим партнером, так и остается. Но даже до начала войны мы прекрасно понимали, что у Турции есть свои интересы. И эти интересы никуда не делись в связи с нападением России на Украину", – сказал он.
Украинский дипломат назвал "позитивными вещами" некоторые действия Турции – "посреднические услуги, закрытие проливов через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, гуманитарка, политическая поддержка".
"Но есть и те вещи, которые нам не нравятся и не нравились, мы об этом говорили до войны в более открытом формате. Сейчас этот параллельный российско-турецкий трек стал более чувствительным, мы на него реагируем более жестко, но это не значит, что мы должны испортить отношения в этом объеме, которые мы с ними [с представителями Турции] имеем, только из-за того, что мы на что-то обижены", – объяснил Боднар.
Он назвал "сложным" диалог по ряду вопросов, в том числе "по вопросам взаимосвязей Турции с РФ".
"Но мы имеем большой комплекс взаимодействия, которым мы не можем пренебрегать, и с ним мы работаем. То есть мы можем сказать, что это та страна, которая прежде всего отстаивает свои интересы и реализует их тем способом, которым может. С другой стороны, диалог Турция – РФ способствует решению определенных вопросов, таких как зерновой вопрос, посреднические услуги и так далее. Можно сказать, что определенным образом Эрдоган влияет на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей", – считает Боднар.
Турция поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности, турецкие компании продают Украине оружие. Также на территории Турции проходили переговоры между РФ и Украиной об урегулировании конфликта и она вовлечена в переговоры о деблокаде украинских морских портов.
Вместе с тем в Турцию, по данным журналистов "Радіо Свобода", российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно. А "Украинская правда" писала, что Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки. Кроме того, страна поддерживает отношения с Россией – в частности, в июле и августе Эрдоган и Путин дважды встречались, а 5 августа после их встречи в Сочи между странами был заключен меморандум об экономическом сотрудничестве.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и это вызывает у украинской стороны вопросы.