"Для удобства туристов". Эрдоган заявил, что пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир"

По словам Эрдогана, это делается ради удобства российских туристов, которые смогут оплачивать с помощью этой платежной системы проживание в отелях и покупки.
Он отметил, что во время визита турецкой делегации в Сочи провели встречу, в том числе, президенты Центральных банков России и Турции.
Эрдоган заявил, что "двери Турции открыты для всех", и власти страны окажут всевозможную поддержку всем, кто хочет. инвестировать в Турцию.
По его мнению, Турция сейчас является "самой важной открытой дверью свободной рыночной экономики в мире".
После оккупации Крыма Россией Visa и MasterСard остановили обслуживание карт банков, работающих на территории оккупированного полуострова, поэтому РФ создала Национальную систему платежных карт (НСПК), через которую обрабатываются все платежи по банковским картам внутри страны. В НСПК входит и платежная система "Мир"
С марта 2022 года, когда работу в России из-за вторжения в Украину полностью остановили Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".
Турция поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности, турецкие компании продают Украине оружие. Также на территории Турции проходили переговоры между РФ и Украиной об урегулировании конфликта и она вовлечена в переговоры о деблокаде украинских морских портов.
Вместе с тем в Турцию, по данным журналистов "Радіо Свобода", российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно. А "Украинская правда" писала, что Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки. Кроме того, страна поддерживает отношения с Россией, в частности, в июле и августе дважды встречались, а 5 августа между странами был заключен меморандум об экономическом сотрудничестве.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и это вызывает у украинской стороны вопросы.