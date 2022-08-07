"Для удобства туристов". Эрдоган заявил, что пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир"

Эрдоган заявил, что "двери Турции открыты для всех" Фото: EPA

По словам Эрдогана, это делается ради удобства российских туристов, которые смогут оплачивать с помощью этой платежной системы проживание в отелях и покупки.

Он отметил, что во время визита турецкой делегации в Сочи провели встречу, в том числе, президенты Центральных банков России и Турции.

Эрдоган заявил, что "двери Турции открыты для всех", и власти страны окажут всевозможную поддержку всем, кто хочет. инвестировать в Турцию.

По его мнению, Турция сейчас является "самой важной открытой дверью свободной рыночной экономики в мире".

После оккупации Крыма Россией Visa и MasterСard остановили обслуживание карт банков, работающих на территории оккупированного полуострова, поэтому РФ создала Национальную систему платежных карт (НСПК), через которую обрабатываются все платежи по банковским картам внутри страны. В НСПК входит и платежная система "Мир"

С марта 2022 года, когда работу в России из-за вторжения в Украину полностью остановили Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир".