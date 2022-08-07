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"Для удобства туристов". Эрдоган заявил, что пять турецких банков вводят российскую платежную систему "Мир"

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Эрдоган заявил, что "двери Турции открыты для всех"
Эрдоган заявил, что "двери Турции открыты для всех"
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи заявил, что пять турецких банков работают над введением российской платежной системы "Мир". Об этом он сказал журналистам 6 августа, сообщило агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, это делается ради удобства российских туристов, которые смогут оплачивать с помощью этой платежной системы проживание в отелях и покупки.

Он отметил, что во время визита турецкой делегации в Сочи провели встречу, в том числе, президенты Центральных банков России и Турции. 

Эрдоган заявил, что "двери Турции открыты для всех", и власти страны окажут всевозможную поддержку всем, кто хочет. инвестировать в Турцию.

По его мнению, Турция сейчас является "самой важной открытой дверью свободной рыночной экономики в мире".

После оккупации Крыма Россией Visa и MasterСard остановили обслуживание карт банков, работающих на территории оккупированного полуострова, поэтому РФ создала Национальную систему платежных карт (НСПК), через которую обрабатываются все платежи по банковским картам внутри страны. В НСПК входит и платежная система "Мир"

С марта 2022 года, когда работу в России из-за вторжения в Украину полностью остановили Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир". 

Контекст:

Турция поддерживает Украину в вопросе территориальной целостности, турецкие компании продают Украине оружие. Также на территории Турции проходили переговоры между РФ и Украиной об урегулировании конфликта и она вовлечена в переговоры о деблокаде украинских морских портов.

Вместе с тем в Турцию, по данным журналистов "Радіо Свобода", российские оккупанты вывозят украденное в Украине зерно. А "Украинская правда" писала, что Турция фактически помогает РФ обходить санкции на авиаперевозки. Кроме того, страна поддерживает отношения с Россией, в частности, в июле и августе дважды встречались, а 5 августа между странами был заключен меморандум об экономическом сотрудничестве. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июле отмечал, что Турция "ведет сложную игру по балансированию: здесь помогает нам, там демонстрирует, что готова помогать России", и это вызывает у украинской стороны вопросы.

Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, банки, Центробанк, российские банки, платежная система
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