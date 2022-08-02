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Бельгийский разработчик OpenWay продолжает работать в России. Его уход может "положить" банковскую систему РФ – СМИ

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Сейчас вся платежная система РФ построена на программном решении OpenWay, подчеркивает "Экономическая правда"
Сейчас вся платежная система РФ построена на программном решении OpenWay, подчеркивает "Экономическая правда"
Фото: ЕРА

Бельгийская компания OpenWay, разработчик программного решения для онлайн-банкинга Way4, продолжает работать в России. Об этом говорится в расследовании "Экономической правды", опубликованном 1 августа.

Как отмечает издание, с 10 марта, когда работу в России из-за вторжения в Украину полностью остановили Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир", которая базируется на программном решении Way4 компании OpenWay. Продуктами компании пользуются крупнейшие банки РФ: "Сбербанк", "Альфа-банк", ВТБ и ВЭБ.

Way4 используется российским банковским сектором с 2014 года. После оккупации Крыма Россией Visa и MasterСard остановили обслуживание карт банков, работающих на территории оккупированного полуострова, поэтому РФ создала Национальную систему платежных карт (НСПК), через которую обрабатываются все платежи по банковским картам внутри страны. В НСПК входит и платежная система "Мир", основным архитектором этой платформы стала OpenWay.

Сейчас вся платежная система РФ построена на программном решении OpenWay, подчеркивает "Экономическая правда".

"Если бы после начала вооруженной агрессии России против Украины компания ушла с рынка государства-агрессора, платежная система РФ была бы парализована, но этого не произошло", – говорится в материале.

ЭП уточняет, что после 24 февраля бельгийская компания продала петербургское ООО "Опенвэй сервис" своим российским сотрудникам Гительсону и Таратиновой. "На самом деле головная компания OpenWay Group просто вывела из перечня акционеров собственных топ-менеджеров и сменила название российской "Опенвэй сервис" на "ОВ сервис". Однако все это абсолютно не значит, что OpenWay прекратила деятельность в РФ", – констатирует издание.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

Теги: Россия, Украина, санкции, Бельгия, MasterCard, Visa, Альфа-Банк, Сбербанк России, ВТБ, вторжение, банковская система, война России против Украины, российские банки, платежная система
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