Бельгийский разработчик OpenWay продолжает работать в России. Его уход может "положить" банковскую систему РФ – СМИ

Сейчас вся платежная система РФ построена на программном решении OpenWay, подчеркивает "Экономическая правда" Фото: ЕРА

Как отмечает издание, с 10 марта, когда работу в России из-за вторжения в Украину полностью остановили Visa и MasterСard, россиянам предложили перейти на платежную систему "Мир", которая базируется на программном решении Way4 компании OpenWay. Продуктами компании пользуются крупнейшие банки РФ: "Сбербанк", "Альфа-банк", ВТБ и ВЭБ.

Way4 используется российским банковским сектором с 2014 года. После оккупации Крыма Россией Visa и MasterСard остановили обслуживание карт банков, работающих на территории оккупированного полуострова, поэтому РФ создала Национальную систему платежных карт (НСПК), через которую обрабатываются все платежи по банковским картам внутри страны. В НСПК входит и платежная система "Мир", основным архитектором этой платформы стала OpenWay.

Сейчас вся платежная система РФ построена на программном решении OpenWay, подчеркивает "Экономическая правда".

"Если бы после начала вооруженной агрессии России против Украины компания ушла с рынка государства-агрессора, платежная система РФ была бы парализована, но этого не произошло", – говорится в материале.

ЭП уточняет, что после 24 февраля бельгийская компания продала петербургское ООО "Опенвэй сервис" своим российским сотрудникам Гительсону и Таратиновой. "На самом деле головная компания OpenWay Group просто вывела из перечня акционеров собственных топ-менеджеров и сменила название российской "Опенвэй сервис" на "ОВ сервис". Однако все это абсолютно не значит, что OpenWay прекратила деятельность в РФ", – констатирует издание.