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Первое судно с украинской агропродукцией уже разгружают в пункте назначения – Мининфраструктуры

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Судно Polarnet привезло кукурузу в Турцию
Судно Polarnet привезло кукурузу в Турцию
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Судно Polarnet, которое одним из первых с начала полномасштабной войны вышло из Украины с грузом агропродукции, прибыло в конечный пункт назначения в Турции, его уже разгружают. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Судно вышло из порта Черноморск 5 августа с 11 тыс. тонн кукурузы.

Утром 8 августа в ведомстве заявили, что судно Polarnet успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в пункт назначения, вечером 8 августа уточнили, что его разгружают в турецком порту Дериндже. Это первое судно из вышедших из Украины, которое прошло весь маршрут и доставило груз.

"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid026QkhMP1ozG2fJunNbMFfzrSir4tcTziYnqnR6cYeeYJ3AFAMcU8DJDsdWukkiVVbl

Прибытие в порты назначения судов Navi Star и Rojen, которые вышли из портов в одном караване с Polarnet, ведомство ожидает ориентировочно через неделю.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.

Утром 7 августа из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван судов с украинским продовольствиемТри судна вышли из Черноморска, еще одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции.

В зерновом коридоре задействованы уже все три порта, о которых шла речь в договоре: утром 8 августа из порта Пивденный отбыло судно Sacura, которое перевозит 11 тыс. тонн сои в Италию.

Теги: Турция, Министерство инфраструктуры, продукты, экспорт, судно, Мининфраструктуры, кукуруза, судоходство, зерно
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