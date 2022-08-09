Первое судно с украинской агропродукцией уже разгружают в пункте назначения – Мининфраструктуры

Судно вышло из порта Черноморск 5 августа с 11 тыс. тонн кукурузы.

Утром 8 августа в ведомстве заявили, что судно Polarnet успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в пункт назначения, вечером 8 августа уточнили, что его разгружают в турецком порту Дериндже. Это первое судно из вышедших из Украины, которое прошло весь маршрут и доставило груз.

"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Прибытие в порты назначения судов Navi Star и Rojen, которые вышли из портов в одном караване с Polarnet, ведомство ожидает ориентировочно через неделю.