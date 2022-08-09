Из портов Украины вышли еще два судна с зерном – минобороны Турции

Из порта Пивденный вышло первое после снятия блокады судно с продовольствием Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

По данным турецкого оборонного ведомства, из порта Пивденный отбыло судно Sacura, которое перевозит 11 тыс. тонн сои в Италию, а из порта Черноморск – судно Arizona, которое перевозит 48 458 тонн кукурузы в Искендерун (Турция).

1 * Mü * terek Koordinasyon Merkezinin çal * malar * kapsam * nda Ukrayna limanlar * ndan tah * l sevkiyat * sürüyor.



Bu sabah;



* talya’ya 11 bin ton soya ta * yan SACURA isimli gemi Yuzni’den,



* skenderun’a 48 bin 458 ton m * s * r ta * yan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 8, 2022

В минобороны Турции добавили, что четыре корабля, отбывшие вчера и продолжающие свой рейс в Стамбул, сегодня вечером прибудут в Турцию и 9 августа будут досмотрены.

2 * Dün hareket eden ve * stanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu ak * am saatlerinde * stanbul’a demirleyecek ve yar * n denetime tabi tutulacak. — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 8, 2022

Пресс-служба Мининфраструктуры Украины 8 августа в Facebook подтвердила, что 8 августа к реализации соглашений по "зерновому коридору" полноценно привлечен крупнейший украинский порт Пивденный. Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции, отметили в ведомстве.

"Наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение двух недель планируем выйти на объем перевалки от трех до пяти судов в сутки", – рассказали в Мининфраструктуры.