Из портов Украины вышли еще два судна с зерном – минобороны Турции

По данным турецкого оборонного ведомства, из порта Пивденный отбыло судно Sacura, которое перевозит 11 тыс. тонн сои в Италию, а из порта Черноморск – судно Arizona, которое перевозит 48 458 тонн кукурузы в Искендерун (Турция).
1 * Mü * terek Koordinasyon Merkezinin çal * malar * kapsam * nda Ukrayna limanlar * ndan tah * l sevkiyat * sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 8, 2022
Bu sabah;
* talya’ya 11 bin ton soya ta * yan SACURA isimli gemi Yuzni’den,
* skenderun’a 48 bin 458 ton m * s * r ta * yan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti.
В минобороны Турции добавили, что четыре корабля, отбывшие вчера и продолжающие свой рейс в Стамбул, сегодня вечером прибудут в Турцию и 9 августа будут досмотрены.
2 * Dün hareket eden ve * stanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu ak * am saatlerinde * stanbul’a demirleyecek ve yar * n denetime tabi tutulacak.— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 8, 2022
Пресс-служба Мининфраструктуры Украины 8 августа в Facebook подтвердила, что 8 августа к реализации соглашений по "зерновому коридору" полноценно привлечен крупнейший украинский порт Пивденный. Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции, отметили в ведомстве.
"Наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение двух недель планируем выйти на объем перевалки от трех до пяти судов в сутки", – рассказали в Мининфраструктуры.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.
5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.
Утром 7 августа из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван судов с украинским продовольствием. Три судна вышли из Черноморска, еще одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции.