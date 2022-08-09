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Из портов Украины вышли еще два судна с зерном – минобороны Турции

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Из порта Пивденный вышло первое после снятия блокады судно с продовольствием
Из порта Пивденный вышло первое после снятия блокады судно с продовольствием
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Утром 8 августа из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием, сообщило в Twitter министерство обороны Турции.

По данным турецкого оборонного ведомства, из порта Пивденный отбыло судно Sacura, которое перевозит 11 тыс. тонн сои в Италию, а из порта Черноморск – судно Arizona, которое перевозит 48 458 тонн кукурузы в Искендерун (Турция).

В минобороны Турции добавили, что четыре корабля, отбывшие вчера и продолжающие свой рейс в Стамбул, сегодня вечером прибудут в Турцию и 9 августа будут досмотрены.

Пресс-служба Мининфраструктуры Украины 8 августа в Facebook подтвердила, что 8 августа к реализации соглашений по "зерновому коридору" полноценно привлечен крупнейший украинский порт Пивденный. Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции, отметили в ведомстве.

"Наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение двух недель планируем выйти на объем перевалки от трех до пяти судов в сутки", – рассказали в Мининфраструктуры.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0RpAVkdBJb84bygpEw3qxgwKuaCkEnR6sDQVvwPy44Acrvix42mxKYLxmyHfjMiivl

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.

Утром 7 августа из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван судов с украинским продовольствиемТри судна вышли из Черноморска, еще одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, Ливан, ООН, продукты, корабль, Стамбул, Минобороны, судно, Южный, Черноморск, Мининфраструктуры, порт Южный, кукуруза, корабли, судоходство, соглашение, рейс, зерно
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