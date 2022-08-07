Второй караван судов с украинским продовольствием вышел из Одессы и Черноморска

Три судна вышли из Черноморска, еще одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции, сказано в релизе.
Как пишет "Думская", первые три судна вышли из Черноморска, Riva Wind покинул порт Одессы.
Star Helena загружен 45 тыс. тонн подсолнечника, Glory – 66 тыс. тонн кукурузы, Riva Wind – 44 тыс. тонн кукурузы, Mustafa Necati перевозит 6 тыс. тонн подсолнечного масла.
Суда идут в Италию, Китай и Турцию, сообщили в Мининфраструктуры.
"После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие, масштабные работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации инициативы порт Южный. Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до 3 млн тонн в месяц", – прокомментировал глава ведомства Александр Кубраков.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение. Ожидается, что сегодня оно придет в Ливан.
5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.