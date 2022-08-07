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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Второй караван судов с украинским продовольствием вышел из Одессы и Черноморска

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Суда идут в Италию, Китай и Турцию
Суда идут в Италию, Китай и Турцию
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Утром 7 августа из портов Одесса и Чернорморск вышел второй караван судов с украинским продовольствием. Об этом пресс-служба Министерства инфраструктуры проинформировала в Facebook.

Три судна вышли из Черноморска, еще одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции, сказано в релизе. 

Как пишет "Думская", первые три судна вышли из Черноморска, Riva Wind покинул порт Одессы.

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Star Helena загружен 45 тыс. тонн подсолнечника, Glory – 66 тыс. тонн кукурузы, Riva Wind – 44 тыс. тонн кукурузы, Mustafa Necati перевозит 6 тыс. тонн подсолнечного масла.

Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net

Суда идут в Италию, Китай и Турцию, сообщили в Мининфраструктуры. 

"После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие, масштабные работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации инициативы порт Южный. Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до 3 млн тонн в месяц", – прокомментировал глава ведомства Александр Кубраков. 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid06PZ2juLFXaNoDzNU9YJc1b5K3jHzY7fghV5dtraP7CYhHdyALZSGrVHaaCDgaqeNl

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение. Ожидается, что сегодня оно придет в Ливан. 

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Одесса, Турция, Китай, Италия, экспорт, Черноморск, Мининфраструктуры, инфраструктура, кукуруза, судоходство, Александр Кубраков, зерно
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