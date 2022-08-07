Второй караван судов с украинским продовольствием вышел из Одессы и Черноморска

Три судна вышли из Черноморска, еще одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции, сказано в релизе.

Как пишет "Думская", первые три судна вышли из Черноморска, Riva Wind покинул порт Одессы.

Фото: dumskaya.net

Star Helena загружен 45 тыс. тонн подсолнечника, Glory – 66 тыс. тонн кукурузы, Riva Wind – 44 тыс. тонн кукурузы, Mustafa Necati перевозит 6 тыс. тонн подсолнечного масла.

Фото: dumskaya.net

Суда идут в Италию, Китай и Турцию, сообщили в Мининфраструктуры.

"После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие, масштабные работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также в скором времени планируем полноценно присоединить к реализации инициативы порт Южный. Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до 3 млн тонн в месяц", – прокомментировал глава ведомства Александр Кубраков.