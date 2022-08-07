Балкеры Rojen и Polarnet с украинской кукурузой на борту прошли досмотр в Стамбуле, им разрешили проход через Босфор

Балкеры Rojen и Polarnet после досмотра продолжат плавание, отметили в минобороны Турции Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

Об этом сообщило в Twitter минобороны Турции.

Отмечается, что объединенный координационный центр провел досмотр на корабле Rojen, на борту которого находится 13 тыс. тонн кукурузы, а также на судне Polarnet с 12 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, завершилась инспекция корабля Osprey S, который отправится в Украину.

"Корабли продолжат плавание", – говорится в сообщении минобороны Турции.

Mü * terek Koordinasyon Merkezi;



* * ngiltere’ye 13 bin ton m * s * r ta * yacak ROJEN isimli gemide,



* 12 bin ton m * s * r getiren ve Derince/Kocaeli’ye gidecek POLARNET isimli gemide,



* Ukrayna'ya gidecek OSPREY S isimli gemide denetimlerini tamamlad * . Gemiler seyrine devam edecek. pic.twitter.com/WkIyB1jSIf — T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 7, 2022

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван, состоящий из балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet. На их борту, по данным украинских властей, находятся 57 тыс. тонн украинской кукурузы, она направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.