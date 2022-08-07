Балкеры Rojen и Polarnet с украинской кукурузой на борту прошли досмотр в Стамбуле, им разрешили проход через Босфор

Об этом сообщило в Twitter минобороны Турции.
Отмечается, что объединенный координационный центр провел досмотр на корабле Rojen, на борту которого находится 13 тыс. тонн кукурузы, а также на судне Polarnet с 12 тыс. тонн кукурузы.
Кроме того, завершилась инспекция корабля Osprey S, который отправится в Украину.
"Корабли продолжат плавание", – говорится в сообщении минобороны Турции.
Mü * terek Koordinasyon Merkezi;— T.C. Millî Savunma Bakanl * (@tcsavunma) August 7, 2022
* * ngiltere’ye 13 bin ton m * s * r ta * yacak ROJEN isimli gemide,
* 12 bin ton m * s * r getiren ve Derince/Kocaeli’ye gidecek POLARNET isimli gemide,
* Ukrayna'ya gidecek OSPREY S isimli gemide denetimlerini tamamlad * . Gemiler seyrine devam edecek. pic.twitter.com/WkIyB1jSIf
5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван, состоящий из балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet. На их борту, по данным украинских властей, находятся 57 тыс. тонн украинской кукурузы, она направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.
Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.