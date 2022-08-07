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Балкеры Rojen и Polarnet с украинской кукурузой на борту прошли досмотр в Стамбуле, им разрешили проход через Босфор

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Балкеры Rojen и Polarnet после досмотра продолжат плавание, отметили в минобороны Турции
Балкеры Rojen и Polarnet после досмотра продолжат плавание, отметили в минобороны Турции
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Twitter

Представители Турции, России, Украины и ООН 7 августа в Стамбуле завершили инспекцию сухогрузов Rojen и Polarnet, прибывших в составе первого каравана из морских портов Одесса и Черноморск.

Об этом сообщило в Twitter минобороны Турции.

Отмечается, что объединенный координационный центр провел досмотр на корабле Rojen, на борту которого находится 13 тыс. тонн кукурузы, а также на судне Polarnet с 12 тыс. тонн кукурузы.

Кроме того, завершилась инспекция корабля Osprey S, который отправится в Украину.

"Корабли продолжат плавание", – говорится в сообщении минобороны Турции.

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван, состоящий из балкеров Navi Star, Rojen и Polarnet. На их борту, по данным украинских властей, находятся 57 тыс. тонн украинской кукурузы, она направляется покупателям в Турции, Великобритании и Ирландии.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

Турция 3 августа предложила увеличить до трех в день количество судов с продовольствием, идущих из Украины.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, ООН, экспорт, Стамбул, судно, Черноморск, Босфор, кукуруза, корабли, судоходство, соглашение, зерно
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