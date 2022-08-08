ГОРДОН
 
 
МИР

Из портов Украины вышли еще два судна с зерном – минобороны Турции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Из порта Пивденный вышло первое после снятия блокады судно с продовольствием
Из порта Пивденный вышло первое после снятия блокады судно с продовольствием
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Утром 8 августа из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием, сообщило в Twitter министерство обороны Турции.

По данным турецкого оборонного ведомства, из порта Пивденный отбыло судно Sacura, которое перевозит 11 тыс. тонн сои в Италию, а из порта Черноморск – судно Arizona, которое перевозит 48 458 тонн кукурузы в Искендерун (Турция).

В минобороны Турции добавили, что четыре корабля, отбывшие вчера и продолжающие свой рейс в Стамбул, сегодня вечером прибудут в Турцию и 9 августа будут досмотрены.

Пресс-служба Мининфраструктуры Украины 8 августа в Facebook подтвердила, что 8 августа к реализации соглашений по "зерновому коридору" полноценно привлечен крупнейший украинский порт Пивденный. Таким образом, все порты Большой Одессы задействованы для экспорта агропродукции, отметили в ведомстве.

"Наша цель – наращивание перевалки в портах. В течение двух недель планируем выйти на объем перевалки от трех до пяти судов в сутки", – рассказали в Мининфраструктуры.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0RpAVkdBJb84bygpEw3qxgwKuaCkEnR6sDQVvwPy44Acrvix42mxKYLxmyHfjMiivl

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта утром 1 августа. Сухогруз идет в Ливан. Razoni зашло в территориальные воды Турции 2 августа. На следующий день судно досмотрели и оно продолжило движение.

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.

Утром 7 августа из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван судов с украинским продовольствиемТри судна вышли из Черноморска, еще одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Турция, Ливан, ООН, продукты, корабль, Стамбул, Минобороны, судно, Южный, Черноморск, Мининфраструктуры, порт Южный, кукуруза, корабли, судоходство, соглашение, рейс, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
  Дочь Машкова: Послала в жопу с идеей войны всех отцов России, которые посылают своих детей защищать страну на чужой земле
Как выглядела Ротару в юности. Могилевская обнародовала редкое фото
Как выглядела Ротару в юности. Могилевская обнародовала редкое фото
49-летняя Клум в миниатюрном бикини снялась в полный рост. Видео
49-летняя Клум в миниатюрном бикини снялась в полный рост. Видео
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует G
Алеся БАЦМАН
Джессика Честейн прибыла в Украину
Джессика Честейн прибыла в Украину
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (60351) G
2
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (58788)
3
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (30796)
4
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (27811)
5
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (16495)
6
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото (15596)
7
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать" (14826)
8
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни (14311)
 
 
 
 