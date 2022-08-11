В список перевозчиков краденого зерна из Украины внесли 87 судов – в основном российские и сирийские корабли – посол в Ливане

Об этом 10 августа на брифинге (в формате видеосвязи), который транслировался в Facebook медиацентра "Украина", сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

По его словам, краденое украинское зерно по этой схеме перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока.

"Всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов", – отметил Осташ.

Он рассказал, что после получения посольством Украины в Ливане информации о нахождении в порту Триполи сирийского судна Laodecia, которое вывозило краденое зерно и муку из временно оккупированного РФ Крыма, оно было задержано в Ливане.

Осташ подчеркнул, что Украина пыталась обвинять многие суда в перевозке ворованного товара, но не было доказательств. В то же время доказать, что 8 тыс. тон муки на борту Laodecia – краденные из Украины, помогли доказательства, что они были молоты на Красногвардейском элеваторе в Крыму.

"Наши оппоненты сразу почувствовали, что мы их схватили за руку. Пошла моментальная реакция: власти Сирии, россиян, которые сделали все возможное, в том числе используя ливанских политиков, являющихся их прокси. Моментально было принято решение отправить это судно. Но хотел бы сказать, что это была также наша большая победа, что мы не допустили это судно для разгрузки в Ливане", – резюмировал посол Украины.