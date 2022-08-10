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Из Украины вышли еще два судна с продовольствием – Мининфраструктуры

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Ocean Lion стало уже вторым судном-панамакс, которое отправилось из порта Черноморск
Ocean Lion стало уже вторым судном-панамакс, которое отправилось из порта Черноморск
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Из Украины 10 августа вышли еще два судна с продовольствием. Об этом в Facebook сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"Очередные 70 тыс. тонн продовольствия по "зерновому коридору" отправились из порта Черноморск", – говорится в сообщении.

Около 65 тыс. тонн кукурузы балкер-панамакс Ocean Lion доставит в Южную Корею. Еще 5,3 тыс. тонн продовольствия в Турцию доставит судно Rahmi Yaggi.

В ведомстве подчеркнули, что Ocean Lion стало уже вторым судном-панамакс, которое отправилось из порта Черноморск.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid0Rcv9dTMpV3Ux9eBWvRVT4oTAVi1SxqqZtvvJy39ZbDnrkpgcUU6Xf5L4hbpRBpvkl

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, загруженное 26 тыс. тонн кукурузы, вышло из Одесского морского торгового порта в Ливан утром 1 августа.

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.

Утром 7 августа из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван судов с украинским продовольствиемТри судна вышли из Черноморска, еще одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции.

Утром 8 августа из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием. Из порта Пивденный отбыло судно Sacura, которое перевозит 11 тыс. тонн сои в Италию, а из порта Черноморск – судно Arizona, которое перевозит более 48 тыс. тонн кукурузы в Искендерун (Турция).

Теги: Украина, экспорт, судно, Черноморск, Министерство инфраструктуры Украины, кукуруза, зерно
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