Из Украины вышли еще два судна с продовольствием – Мининфраструктуры

5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой. 6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.

Утром 7 августа из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван судов с украинским продовольствием. Три судна вышли из Черноморска, еще одно – из Одессы. На борту судов Mustafa Necati, Star Helena, Glory и Riva Wind почти 170 тыс. тонн агропродукции.

Утром 8 августа из украинских портов вышли еще два судна с продовольствием. Из порта Пивденный отбыло судно Sacura, которое перевозит 11 тыс. тонн сои в Италию, а из порта Черноморск – судно Arizona, которое перевозит более 48 тыс. тонн кукурузы в Искендерун (Турция).