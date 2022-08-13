В Украину прибыло судно на загрузку зерном для Африки

По его словам, судно Brave Commander под флагом Либерии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для перевозки продовольствия в Эфиопию. На него погрузят 23 тыс. тонн зерна.
"Планируем в кратчайшие сроки загрузить судно и отправить потребителям... Работаем с Всемирной продовольственной программой ООН над тем, чтобы объемы перевозок продовольствия только росли", – добавил Кубраков.
В Мининфраструктуры сообщили также, что утром 12 августа из портов Черноморск и Пивденный вышел пятый караван с украинской агропродукцией.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.
6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.
По информации Мининфраструктуры на 12 августа, через "зерновой коридор" из украинских портов вышло 14 судов, они вывезли более 430 тыс. тонн агропродукции.