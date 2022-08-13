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В Украину прибыло судно на загрузку зерном для Африки

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Судно повезет 23 тыс. тонн зерна для жителей Эфиопии
Судно повезет 23 тыс. тонн зерна для жителей Эфиопии
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В порт Пивденный в Одесской области прибыло еще одно судно под погрузку зерном. Об этом вечером 12 августа заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщила пресс-служба ведомства.

По его словам, судно Brave Commander под флагом Либерии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для перевозки продовольствия в Эфиопию. На него погрузят 23 тыс. тонн зерна. 

"Планируем в кратчайшие сроки загрузить судно и отправить потребителям... Работаем с Всемирной продовольственной программой ООН над тем, чтобы объемы перевозок продовольствия только росли", – добавил Кубраков. 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02TQzh9YvNzBNMH6qWcintDfFQf212yDEdKnWqSiUnwCZaYoDHvuYHWQJFifMh5GsJl

В Мининфраструктуры сообщили также, что утром 12 августа из портов Черноморск и Пивденный вышел пятый караван с украинской агропродукцией. 

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

6 августа в Украину пришло первое с начала полномасштабной войны судно под загрузку – Fulmar S под флагом Барбадоса.

По информации Мининфраструктуры на 12 августа, через "зерновой коридор" из украинских портов вышло 14 судов, они вывезли более 430 тыс. тонн агропродукции.

Теги: Министерство инфраструктуры, экспорт, судно, перевозки, Мининфраструктуры, порт Южный, порт, судоходство, Александр Кубраков, зерно
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