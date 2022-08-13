В Украину прибыло судно на загрузку зерном для Африки

По его словам, судно Brave Commander под флагом Либерии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для перевозки продовольствия в Эфиопию. На него погрузят 23 тыс. тонн зерна.

"Планируем в кратчайшие сроки загрузить судно и отправить потребителям... Работаем с Всемирной продовольственной программой ООН над тем, чтобы объемы перевозок продовольствия только росли", – добавил Кубраков.

В Мининфраструктуры сообщили также, что утром 12 августа из портов Черноморск и Пивденный вышел пятый караван с украинской агропродукцией.