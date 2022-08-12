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ОБЩЕСТВО

В Украине собрали почти 21 млн тонн зерна нового урожая, преимущественно пшеницы – Минагропрод

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Более 1 млн тонн зерна собрали в семи регионах
Более 1 млн тонн зерна собрали в семи регионах
Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України / Telegrаm

В Украине зерновые и зернобобовые культуры собраны на 49% засеянной площади. Об этом 12 августа проинформировало в Telegram Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"Сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 5,5 млн га (49%), намолочено 20,8 млн тонн зерна, в том числе пшеницы обмолочено 3,8 млн га, намолочено 15,4 млн тонн; ячменя обмолочено 1,4 млн га, намолочено 4,9 млн тонн; гороха обмолочено 106 тыс. га, намолочено 239 тыс. тонн", – говорится в сообщении.

В Минагропроде отметили, что уборку культур ранней группы полностью завершили в Николаевской и Закарпатской областях.

"Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур – у аграриев Хмельницкой области – 62 ц/га", – подчеркнули в ведомстве.

Более 1 млн тонн зерна сельхозпроизводители собрали в семи областях, в Одесской и Днепропетровской областях намолочено более чем по 2 млн тонн.

Контекст:

Первый миллион тонн зерна украинские аграрии намолотили в первой декаде июля.

После открытого вторжения российских войск в Украину в феврале порты Украины оказались заблокированными, вывезти зерно оказалось невозможно.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном, после достижения договоренности о разблокировке экспорта вышло из порта Одессы утром 1 августа.

На 11 августа из украинских портов удалось экспортировать около 375 тыс. тонн зерновых грузов и других продуктов питания на 12 судах, сообщили в Генштабе ВСУ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: продукты, урожай, Министерство аграрной политики, пшеница, зерно
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