Гутерриш назначил координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе

"Господин Абдулла обладает более чем 30-летним опытом работы в области гуманитарного реагирования и управления во Всемирной продовольственной программе, а также специальными знаниями в области операций в чрезвычайных ситуациях, цепочки поставок и безопасности", – говорится в сообщении.

Абдулла сменит представителя США Фредерика Кенни, который временно занимал эту должность.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

3 августа Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день.

Вечером 8 августа первое судно с украинской агропродукцией прибыло в пункт назначения в Турции, началась его разгрузка.

11 августа заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщал, что из украинских портов удалось экспортировать около 375 тыс. тонн зерновых грузов и других продуктов питания. "С начала августа через морской гуманитарный коридор из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный был осуществлен переход 12 судов в Средиземное море", – сказал он.