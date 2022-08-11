Судно с украинским зерном, которое должно было выйти из порта в Одесской области, задерживается из-за непогоды

По информации ведомства, два других судна были проверены 10 августа и направляются в Украину. Погрузочные работы в украинских портах продолжаются.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

3 августа Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день.

Вечером 8 августа первое судно с украинской агропродукцией прибыло в пункт назначения в Турции, началась его разгрузка.