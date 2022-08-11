Продавал бронежилеты, купленные за донаты. В Тернопольской области разоблачили псевдоволонтера

В ходе оперативных действий правоохранители купили у подозреваемого 49 бронежилетов за 620 тыс. грн Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими лицами ввозил в Украину бронежилеты и другую амуницию, средства на которые собирали в США.

Брат подозреваемого организатора схемы переправлял защитные средства из США в Польшу. На границе они оформлялись в качестве гуманитарной помощи, но попадали не к военным, а на продажу.

В ходе оперативных действий правоохранители купили у подозреваемого 49 бронежилетов за 620 тыс. грн. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (получение прибыли при использовании гуманитарной помощи).

Изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ, информируют в Офисе генпрокурора.