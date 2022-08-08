СБУ разоблачила схему незаконной продажи военного снаряжения. Конфискованную продукцию на 15 млн грн передали ВСУ и теробороне

Масштабную схему нелегального сбыта военного снаряжения и амуниции правоохранители ликвидировали в июне Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным ведомства, среди изъятого у подозреваемых – сотни единиц бронежилетов, шлемов, оптических устройств и приборов ночного видения.

Масштабную схему нелегального сбыта военного снаряжения и амуниции, которые ввозились из-за границы под видом гуманитарной помощи для сил обороны Украины, правоохранители ликвидировали в июне.

"Для реализации схемы ее участники вносили недостоверные сведения в таможенные декларации. Конечными получателями продукции указывали военные подразделения нашего государства, а деньги на приобретение импортных товаров собирали у родственников украинских защитников и волонтеров. Однако вместо бесплатной передачи соответствующего снаряжения на нужды обороны злоумышленники сбывали его гражданам по искусственно завышенным ценам. Покупателей подыскивали на специализированных интернет-платформах и в соцсетях", – говорится в сообщении.

По сведениям СБУ, полученные доходы подозреваемые выводили в тень через аффилированные коммерческие структуры.

Следствие установило, что противоправную деятельность организовали два жителя Днепропетровской области, которые после полномасштабного вторжения России сбежали из Украины, использовав поддельные документы.

Конфискованная продукция стоимостью более 15 млн грн передана подразделениям ВСУ и территориальной обороны.