Россия вывезла на торговом судне через Босфор оружие из Сирии для войны в Украине – Bloomberg

Подсанкционное судно Sparta II прошло через пролив Босфор из порта Тартус в Новороссийск, вероятно, с грузом оружия на борту Фото: vesselfinder.com

Представители европейской разведки, отследившие судно, считают, что оно перевозило военную технику для войны в Украине.

Чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что правительство США также считает, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов в Черное море. Это соответствует отчетам европейской разведки.

Судно Sparta II было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме, затем при пересечении пролива Босфор, а позже в Новороссийске – с не менее чем 11 единицами техники, которые, вероятно, разгружали.

Согласно данным разведки и спутниковым снимкам от 17–25 июля, судно доставило технику из сирийского порта Тартус, который используется Россией.

Агентство подчеркивает, что судно принадлежит компании, которая контролируется минобороны РФ и в отношении которой США ввели санкции в мае. При этом оно прошло Босфор, очевидно, без помех со стороны члена НАТО Турции. Анкара закрыла пролив для военных кораблей вскоре после вторжения 24 февраля, но коммерческие суда могут проходить через него. Турецкие чиновники говорят, что торговые судна проверяют только в том случае, если есть информация о правонарушении.

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