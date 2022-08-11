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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывезла на торговом судне через Босфор оружие из Сирии для войны в Украине – Bloomberg

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Подсанкционное судно Sparta II прошло через пролив Босфор из порта Тартус в Новороссийск, вероятно, с грузом оружия на борту
Подсанкционное судно Sparta II прошло через пролив Босфор из порта Тартус в Новороссийск, вероятно, с грузом оружия на борту
Фото: vesselfinder.com

Российское торговое судно Sparta II, находящееся под санкциями США, в конце июля прошло через пролив Босфор по пути из Сирии в Россию, вероятно, с грузом оружия на борту. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители европейской разведки, отследившие судно, считают, что оно перевозило военную технику для войны в Украине.

Чиновник, знакомый с этим вопросом, сказал, что правительство США также считает, что Россия использует торговые суда для перевозки военных грузов в Черное море. Это соответствует отчетам европейской разведки.

Судно Sparta II было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме, затем при пересечении пролива Босфор, а позже в Новороссийске – с не менее чем 11 единицами техники, которые, вероятно, разгружали.

Согласно данным разведки и спутниковым снимкам от 17–25 июля, судно доставило технику из сирийского порта Тартус, который используется Россией.

Агентство подчеркивает, что судно принадлежит компании, которая контролируется минобороны РФ и в отношении которой США ввели санкции в мае. При этом оно прошло Босфор, очевидно, без помех со стороны члена НАТО Турции. Анкара закрыла пролив для военных кораблей вскоре после вторжения 24 февраля, но коммерческие суда могут проходить через него. Турецкие чиновники говорят, что торговые судна проверяют только в том случае, если есть информация о правонарушении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Этот случай – только один из примеров усилий Кремля по привлечению ресурсов для крупнейшей военной кампании в Европе со времен Второй мировой войны, отмечает Bloomberg. Хотя кремлевские чиновники отрицают наличие каких-либо проблем с пополнением запасов, официальные лица США и Европы говорят, что потеря большого количества танков и бронетранспортеров вынуждает Москву использовать запасы устаревшей техники, включая танки Т-62.

В числе других примеров агентство назвало просьбу России к Ирану продать беспилотники, о которой заявляла американская разведка. Кроме того, Bloomberg не исключает, что Северная Корея станет новым источником артиллерии для РФ.

Теги: Турция, оружие, Сирия, санкции, корабль, Новороссийск, война России против Украины, судно, Босфор, корабли, Тартус, море
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