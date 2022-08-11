Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм

В заявлении латвийский парламент призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси Фото: depositphotos.com

За принятие заявления проголосовали 67 парламентариев, пишет Delfi.

В заявлении Сейм Латвии:

подчеркивает, что Россия целенаправленно преследует украинское гражданское население, прибегая к пыткам и насилию, чтобы оккупировать Украину, деморализовав и парализовав способность к действию Вооруженных сил и народа Украины;

признает насилие России в отношении гражданского населения, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию – государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленников выразить это мнение;

категорически осуждает военную агрессию Российской Федерации и широкомасштабное вторжение в Украину, осуществляемое при поддержке и участии белорусского режима;

призывает евроатлантическое сообщество и его партнеров безотлагательно ввести и усилить всеобъемлющие санкции против РФ с целью прекращения военной агрессии российской армии в Украине, призывает усилить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины, привлечь виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций, а также установить равноценные санкции в отношении Беларуси как сторонника российской военной агрессии;

призывает страны – члены Европейского союза немедленно приостановить действие туристических виз и ограничить выдачу въездных виз гражданам Российской Федерации и Беларуси;

поминает всех жертв российской агрессии в Украине – тысячи мирных жителей и защитников Украины;

выражает солидарность с Украиной и украинским народом.

В заявлении подчеркивается, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд правозащитных групп и международных мониторинговых миссий сообщали о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания мирных жителей в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс подчеркнул, что в течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами, прямо и косвенно. Он упомянул поставки оружия режиму Башара Асада в Сирии, отравление семьи Скрипалей на территории Великобритании, уничтожение самолета Malaysia Airline над Донбассом.

Он отметил, что в Украине "Россия выбрала аналогичную – жестокую, аморальную и незаконную – тактику", используя неточное и запрещенное на международном уровне оружие и боеприпасы, нанося удары по гражданским лицам и общественным местам.

"Россия таким образом стремится запугать и деморализовать народ Украины и Вооруженные силы, парализовать дееспособность государства, для того чтобы оккупировать Украину, то есть Россия реализует это насилие для достижения политических целей", – отметил Колс.