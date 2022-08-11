Сейм Латвии признал Россию государством, поддерживающим терроризм

За принятие заявления проголосовали 67 парламентариев, пишет Delfi.
В заявлении Сейм Латвии:
В заявлении подчеркивается, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд правозащитных групп и международных мониторинговых миссий сообщали о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания мирных жителей в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации.
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс подчеркнул, что в течение многих лет Россия поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами, прямо и косвенно. Он упомянул поставки оружия режиму Башара Асада в Сирии, отравление семьи Скрипалей на территории Великобритании, уничтожение самолета Malaysia Airline над Донбассом.
Он отметил, что в Украине "Россия выбрала аналогичную – жестокую, аморальную и незаконную – тактику", используя неточное и запрещенное на международном уровне оружие и боеприпасы, нанося удары по гражданским лицам и общественным местам.
"Россия таким образом стремится запугать и деморализовать народ Украины и Вооруженные силы, парализовать дееспособность государства, для того чтобы оккупировать Украину, то есть Россия реализует это насилие для достижения политических целей", – отметил Колс.
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс 30 июля призвал ЕС признать Россию государством – спонсором терроризма.