RussiaIsATerroristState. Минцифры призывает IT-сообщество переименовывать Россию в "страну-террориста"

Он отметил, что инициативу запустили украинские программисты.

"Цель – на всех сайтах и онлайн-системах, где есть возможность выбрать страну или язык, изменить название "Россия" на "Россия – страна-террорист". Ведь страна, обстреливающая мирные города, совершающая военные преступления и ставящая весь мир на порог ядерной войны, не заслуживает называться по-другому", – написал Федоров.

Как подчеркнул Федоров, сейчас это особенно важно, пока Государственный департамент США решает, признавать Россию спонсором терроризма или нет.

"Перешлите этот пост знакомым девелоперам и айтишникам. Надо раз и навсегда зафиксировать месседж #RussiaIsATerroristState", – призвал Федоров.