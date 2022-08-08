RussiaIsATerroristState. Минцифры призывает IT-сообщество переименовывать Россию в "страну-террориста"

Он отметил, что инициативу запустили украинские программисты.
"Цель – на всех сайтах и онлайн-системах, где есть возможность выбрать страну или язык, изменить название "Россия" на "Россия – страна-террорист". Ведь страна, обстреливающая мирные города, совершающая военные преступления и ставящая весь мир на порог ядерной войны, не заслуживает называться по-другому", – написал Федоров.
Как подчеркнул Федоров, сейчас это особенно важно, пока Государственный департамент США решает, признавать Россию спонсором терроризма или нет.
"Перешлите этот пост знакомым девелоперам и айтишникам. Надо раз и навсегда зафиксировать месседж #RussiaIsATerroristState", – призвал Федоров.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. В документе, в частности, упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбивание на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17.
Как отмечает The New York Times, резолюция была принята единогласно. Она необязательна для исполнения, однако таким образом Сенат оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.
8 августа сенаторы США снова призвали президента Джо Байдена признать Россию страной – спонсором терроризма.
Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.