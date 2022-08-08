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Сенаторы снова призвали Байдена признать Россию страной – спонсором терроризма

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Американские сенаторы будут настаивать на том, чтобы Конгресс признал Россию страной спонсором терроризма
Американские сенаторы будут настаивать на том, чтобы Конгресс признал Россию страной – спонсором терроризма
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена должна признать Россию спонсором терроризма в ответ на ее вторжение в Украину. Об этом 7 августа в эфире телеканала CNN заявили американские сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Демократическая партия).

Они сообщили, что будут всячески подталкивать Конгресс к принятию этого решения, "независимо от того, поддерживает его президент США Джо Байден или нет".

По их словам, признать Россию страной – спонсором терроризма должен либо президент, либо Конгресс. Оба сенатора отметили, что Байден должен усилить давление на Владимира Путина и продолжать помогать Украине в условиях продолжающегося вторжения.

Контекст:

28 июля Сенат США одобрил резолюцию в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине. В документе, в частности, упоминаются поддержка и финансирование Россией режима Башара Асада в Сирии, террористов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, организация отравления семьи Скрипалей в Великобритании, а также сбивание на Донбассе малайзийского Boeing рейса МН17. 

Как отмечает The New York Times, резолюция была принята единогласно. Она необязательна для исполнения, однако таким образом Сенат оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Сейчас спонсорами терроризма Штаты признали Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Теги: Россия, США, терроризм, Джо Байден, война России против Украины
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