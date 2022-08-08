Сенаторы снова призвали Байдена признать Россию страной – спонсором терроризма

Американские сенаторы будут настаивать на том, чтобы Конгресс признал Россию страной – спонсором терроризма Фото: depositphotos.com

Они сообщили, что будут всячески подталкивать Конгресс к принятию этого решения, "независимо от того, поддерживает его президент США Джо Байден или нет".

По их словам, признать Россию страной – спонсором терроризма должен либо президент, либо Конгресс. Оба сенатора отметили, что Байден должен усилить давление на Владимира Путина и продолжать помогать Украине в условиях продолжающегося вторжения.