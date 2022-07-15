"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State

Спустя некоторое время он сообщил, что получил от администрации сети предупреждение относительно публикации.
"Было бы классно, если бы все украинцы поставили себе [это изображение] на основное фото. Всех не заблокируют", – написал он.
На призыв актера уже отреагировали более 70 человек из числа его фолловеров. Среди них – украинская актриса Даша Малахова.
"Всех не забанят. Поэтому давайте к нам. Быстрее, чтобы политику [соцсети] сменили", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля.
По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализирован. Продолжается поиск 18 человек.