"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State

Спустя некоторое время он сообщил, что получил от администрации сети предупреждение относительно публикации.

"Было бы классно, если бы все украинцы поставили себе [это изображение] на основное фото. Всех не заблокируют", – написал он.

На призыв актера уже отреагировали более 70 человек из числа его фолловеров. Среди них – украинская актриса Даша Малахова.

"Всех не забанят. Поэтому давайте к нам. Быстрее, чтобы политику [соцсети] сменили", – написала она.



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