Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2022
 
Новости

"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля
Фото: ЕРА

Украинский актер Роман Ясиновский 14 июля после ракетного обстрела российскими оккупантами центра Винницы, во время которого погибло уже 23 человека, сменил на своей странице в Facebook фото на аватарке, разместив там хештег Russia Terrorist State в виде белых букв на черном фоне.

https://www.facebook.com/luidgu/posts/5784714178223651:0

Спустя некоторое время он сообщил, что получил от администрации сети предупреждение относительно публикации.

"Было бы классно, если бы все украинцы поставили себе [это изображение] на основное фото. Всех не заблокируют", – написал он. 

https://www.facebook.com/luidgu/posts/pfbid02ehNAwmM22xtrw5DruXStS3K4AWSQw5Sbvb3zmEMjdsUipST9dmNQTUjCdhaHKpn9l

На призыв актера уже отреагировали более 70 человек из числа его фолловеров. Среди них – украинская актриса Даша Малахова. 

"Всех не забанят. Поэтому давайте к нам. Быстрее, чтобы политику [соцсети] сменили", – написала она. 

https://www.facebook.com/dasha.malakhova/posts/pfbid02HFMTRBAEyfZDaf5dbBayFiXqRpRoCjQt8A9Mj1r74gxBneEia6ifrt9jhsG5fkFjl


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. 

По информации на утро 15 июля, спасатели обнаружили тела 23 погибших, из них трое – дети. Пострадали 117 человек, 71 из них, включая троих детей, госпитализирован. Продолжается поиск 18 человек.

Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей.

Теги: терроризм, Винница, обстрелы, война России против Украины, Даша Малахова, хештег
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
  Мифы, украденные 400 лет истории и деньги Россотрудничества. Памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести, но насколько это возможно?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
  Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден
Дмитрий ГОРДОН
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
  Щаранский: Российская империя не будет восстановлена, России не удастся покорить Украину
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
Фронтмен Imagine Dragons в Германии спел Forever Young с поднятым над головой украинским флагом. Видео
"Ты беременна?" Узерли засветила округлившийся живот и снялась в постели
"Ты беременна?" Узерли засветила округлившийся живот и снялась в постели
Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать
Российский актер Белый: Я уехал, потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет кровавую войну. Не могу больше молчать
"Я знаю эту девочку. Знала". Убитая во время ракетного удара по Виннице девочка снялась в рождественском ролике с Зеленской. Видео
"Я знаю эту девочку. Знала". Убитая во время ракетного удара по Виннице девочка снялась в рождественском ролике с Зеленской. Видео
  Российский режиссер Качанов: Мы со Шнуровым поругались. Я сильно его материл
  Российский режиссер Качанов: Мы со Шнуровым поругались. Я сильно его материл
Дмитрий ГОРДОН
"Было всего 25 лет". Певица Roxolana рассказала о погибшем в Виннице участнике своей команды
"Было всего 25 лет". Певица Roxolana рассказала о погибшем в Виннице участнике своей команды
Фреймут: Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ"
Фреймут: Гибель людей в Виннице пусть станет нашим криком к миру: "Остановите убийцу и его проклятый недоразвитый народ"
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Винничанин Узелков – российским оккупантам: Запомните, твари. Я всю оставшуюся жизнь буду ненавидеть, гнобить и бить рашистов
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
Умерла бывшая жена Дональда Трампа, 73-летняя Ивана Трамп
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 