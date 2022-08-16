ООН поддержит любую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, если Украина и РФ согласятся – спикер Гутерриша

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации 15 августа.

Дюжаррик отметил, что российские официальные лица неоднократно обвиняли секретариат ООН в том, что он якобы отменил либо заблокировал визит МАГАТЭ на ЗАЭС.

По словам Дюжаррика, МАГАТЭ является специализированным учреждением, которое "действует с полной независимостью при принятии решений о том, как выполнять свой конкретный мандат".

"Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ, – подчеркнул спикер Гутерриша. – Находясь в тесном контакте с МАГАТЭ, секретариат ООН пришел к выводу, что у него есть в Украине возможности логистики и безопасности, чтобы иметь возможность поддержать любую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева, если Россия и Украина согласятся".