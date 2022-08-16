ООН поддержит любую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, если Украина и РФ согласятся – спикер Гутерриша

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации 15 августа.
Дюжаррик отметил, что российские официальные лица неоднократно обвиняли секретариат ООН в том, что он якобы отменил либо заблокировал визит МАГАТЭ на ЗАЭС.
По словам Дюжаррика, МАГАТЭ является специализированным учреждением, которое "действует с полной независимостью при принятии решений о том, как выполнять свой конкретный мандат".
"Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ, – подчеркнул спикер Гутерриша. – Находясь в тесном контакте с МАГАТЭ, секретариат ООН пришел к выводу, что у него есть в Украине возможности логистики и безопасности, чтобы иметь возможность поддержать любую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС из Киева, если Россия и Украина согласятся".
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
По оценке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, в случае аварии на ЗАЭС зона радиационного поражения составит около 30 тыс. км², и "фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна". Площадь потенциально загрязненной территории в случае аварии может достигнуть 2 млн км², заявил он 15 августа.