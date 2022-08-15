"Персонал сейчас – это заложники россиян". Сотрудники Запорожской АЭС рассказали о ситуации на захваченной станции

Журналисты общались со Светланой и Николаем через смс. Их настоящие имена не раскрываются в целях безопасности. Находясь в оккупации, они могут пользоваться только российскими сим-картами и имеют очень ограниченный сигнал.
"Мой рабочий день – это постоянное напряжение. Способности работать, как раньше, нет. Последнюю неделю нет даже возможности приехать на свое рабочее место – это опасно. В субботу был обстрел азотно-кислородной станции, вызвавший пожар. Каким-то чудом работающие там люди уцелели", – рассказывает Светлана.
Женщина много лет работала на станции и говорит, что снаряды падают недалеко от нее каждый день.
"Психологически ситуация тяжелая. Везде ходят военные с оружием, и все фактически [сотрудники станции] "под дулом". Каждый день они [российские военные] ездят туда-сюда на своей технике. Они разместили свою технику вплотную к зданиям станции так, чтобы сделать невозможными прилеты от ВСУ", – сообщила она.
Николай говорит, что "персонал [станции] сейчас – это заложники россиян".
"Интернет они отключили, телефоны только стационарные, а питание – в одной- единственной столовой, другие они превратили в свои базы. Проход на все крыши запрещен, там они [россияне] сделали свои пункты наблюдения. Учебный корпус тоже стал их казармой. Сейчас все чаще персонал похищают прямо на выходе со смены у ворот безопасности", – рассказал он.
Неизвестно, почему происходят похищения, но местные жители считают, что целью является устрашение, потому что россияне пытаются установить свои законы.
Светлана и Николай также говорят, что россияне везде оставляют мусор. Вместе с тем они отмечают, что персоналу все еще удается должным образом следить за реактором АЭС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.