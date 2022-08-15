"Персонал сейчас – это заложники россиян". Сотрудники Запорожской АЭС рассказали о ситуации на захваченной станции

По словам сотрудников станции, снаряды падают недалеко от нее каждый день Фото: EPA

Журналисты общались со Светланой и Николаем через смс. Их настоящие имена не раскрываются в целях безопасности. Находясь в оккупации, они могут пользоваться только российскими сим-картами и имеют очень ограниченный сигнал.

"Мой рабочий день – это постоянное напряжение. Способности работать, как раньше, нет. Последнюю неделю нет даже возможности приехать на свое рабочее место – это опасно. В субботу был обстрел азотно-кислородной станции, вызвавший пожар. Каким-то чудом работающие там люди уцелели", – рассказывает Светлана.

Женщина много лет работала на станции и говорит, что снаряды падают недалеко от нее каждый день.

"Психологически ситуация тяжелая. Везде ходят военные с оружием, и все фактически [сотрудники станции] "под дулом". Каждый день они [российские военные] ездят туда-сюда на своей технике. Они разместили свою технику вплотную к зданиям станции так, чтобы сделать невозможными прилеты от ВСУ", – сообщила она.

Николай говорит, что "персонал [станции] сейчас – это заложники россиян".

"Интернет они отключили, телефоны только стационарные, а питание – в одной- единственной столовой, другие они превратили в свои базы. Проход на все крыши запрещен, там они [россияне] сделали свои пункты наблюдения. Учебный корпус тоже стал их казармой. Сейчас все чаще персонал похищают прямо на выходе со смены у ворот безопасности", – рассказал он.

Неизвестно, почему происходят похищения, но местные жители считают, что целью является устрашение, потому что россияне пытаются установить свои законы.

Светлана и Николай также говорят, что россияне везде оставляют мусор. Вместе с тем они отмечают, что персоналу все еще удается должным образом следить за реактором АЭС.

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