ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Персонал сейчас – это заложники россиян". Сотрудники Запорожской АЭС рассказали о ситуации на захваченной станции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам сотрудников станции, снаряды падают недалеко от нее каждый день
По словам сотрудников станции, снаряды падают недалеко от нее каждый день
Фото: EPA

Сотрудникам Запорожской атомной электростанции в Энергодаре приходится работать под дулами автоматов российских оккупантов, техника которых стоит впритык к АЭС. Об этом 12 августа рассказали "BBC News Україна" сотрудники станции Светлана и Николай (имена изменены).

Журналисты общались со Светланой и Николаем через смс. Их настоящие имена не раскрываются в целях безопасности. Находясь в оккупации, они могут пользоваться только российскими сим-картами и имеют очень ограниченный сигнал. 

"Мой рабочий день – это постоянное напряжение. Способности работать, как раньше, нет. Последнюю неделю нет даже возможности приехать на свое рабочее место – это опасно. В субботу был обстрел азотно-кислородной станции, вызвавший пожар. Каким-то чудом работающие там люди уцелели", – рассказывает Светлана.

Женщина много лет работала на станции и говорит, что снаряды падают недалеко от нее каждый день.

"Психологически ситуация тяжелая. Везде ходят военные с оружием, и все фактически [сотрудники станции] "под дулом". Каждый день они [российские военныеездят туда-сюда на своей технике. Они разместили свою технику вплотную к зданиям станции так, чтобы сделать невозможными прилеты от ВСУ", – сообщила она.

Николай говорит, что "персонал [станции] сейчас – это заложники россиян".

"Интернет они отключили, телефоны только стационарные, а питание – в одной- единственной столовой, другие они превратили в свои базы. Проход на все крыши запрещен, там они [россияне] сделали свои пункты наблюдения. Учебный корпус тоже стал их казармой. Сейчас все чаще персонал похищают прямо на выходе со смены у ворот безопасности", – рассказал он.

Неизвестно, почему происходят похищения, но местные жители считают, что целью является устрашение, потому что россияне пытаются установить свои законы.

Светлана и Николай также говорят, что россияне везде оставляют мусор. Вместе с тем они отмечают, что персоналу все еще удается должным образом следить за реактором АЭС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13-го августа.

После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, АЭС, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
"Очень красивая девочка". 55-летняя Хайек снялась без макияжа и в купальнике
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
Димопулос в купальнике похвасталась семейным отдыхом на Занзибаре
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это многолетняя традиция моего аккаунта". Галкин обратился к своим хейтерам и создал ролик для них
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это настоящая любовь". Синельников опубликовал свадебные снимки
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
"Это о том, как рождение ребенка меняет внешность женщины". Как в реальной жизни сейчас выглядит Рианна
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
Ратаковски после слухов о разводе с мужем показала, как отдыхает на природе с полуторагодовалым сыном
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
"Как красиво", "Невероятные кадры". Каменских снялась в белом платье
Латвийский режиссер россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы
Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака
Виталий Кличко разводится с женой после 25 лет брака
Участник Ironman встал перед возлюбленной на колено, но упал от боли. Присутствующие помогли завершить ему сделать предложение. Видео
Участник Ironman встал перед возлюбленной на колено, но упал от боли. Присутствующие помогли завершить ему сделать предложение. Видео
Скончался известный израильский музыкант Цвика Пик
Скончался известный израильский музыкант Цвика Пик
  "Мир боится говорить, но мы не боимся". Схожа посвятила песню защитникам и защитницам "Азовстали". Видео
  "Мир боится говорить, но мы не боимся". Схожа посвятила песню защитникам и защитницам "Азовстали". Видео
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (103134)
2
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (86646)
3
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (62931)
4
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко (33665)
5
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (29061)
6
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (25222)
7
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину (23690)
8
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ (19743)
 
 
 
 