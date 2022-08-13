Оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с целью обвинить Украину – ГУР Минобороны

"Оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом. Один из артиллерийских ударов рашистов повредил первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление", – сообщили в пресс-службе.

Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части, отметили в ГУР.

"В то же время оккупанты активно создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль "местных жителей и персонала". Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках. К стеле "Энергодар" на въезде в город решисты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z". На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ", – говорится в сообщении.