ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с целью обвинить Украину – ГУР Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запорожская АЭС находится под контролем оккупантов
Запорожская АЭС находится под контролем оккупантов
Фото: EPA

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской атомной электростанции и намерены обвинить Украину. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook 13 августа.

"Оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом. Один из артиллерийских ударов рашистов повредил первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление", – сообщили в пресс-службе.

Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части, отметили в ГУР.

"В то же время оккупанты активно создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль "местных жителей и персонала". Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках. К стеле "Энергодар" на въезде в город решисты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z". На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0319qiGV6Pk6JQ78q3neFoPRMkqeGEeeiL1PwUZLjN6TActsJAJwEKY6pbZbaHwAfKl

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская АЭС, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзы" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзы" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
"Жить хорошо – лучшая месть". 58-летняя вдова Курта Кобейна показала свое пляжное фото в полный рост. Фото
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
  Зеленская в новом интервью высказалась о Путине
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
"Вышла, утробно рыча". Жена Макаревича показала встречу со львицей в Кении. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
  "Небратські народи". Алина Паш выпустила клип на песню о войне России против Украины. Видео
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
Каминская после приезда в Киев показала лицо крупным планом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (382328)
2
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (70907)
3
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (61714)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (53183)
5
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (46209)
6
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (32038)
7
Буряты вместо чучел, дуршлаги из касок, кабриолет из танка. Великий пошутил о применении в украинском селе военных трофеев (26029)
8
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео (25535)
 
 
 
 