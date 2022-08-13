Оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с целью обвинить Украину – ГУР Минобороны

"Оккупанты обстреливают ЗАЭС из села Водяное и готовят провокации под украинским флагом. Один из артиллерийских ударов рашистов повредил первый блок насосной станции цеха тепловых и подземных коммуникаций. Еще один прилет привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало значительное задымление", – сообщили в пресс-службе.
Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части, отметили в ГУР.
"В то же время оккупанты активно создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которые должны выполнять роль "местных жителей и персонала". Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках. К стеле "Энергодар" на въезде в город решисты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z". На САУ поднят сине-желтый украинский флаг. Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ", – говорится в сообщении.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.