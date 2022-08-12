РФ использует Запорожскую АЭС как военную базу – Amnesty International

В организации напомнили, что накануне вопрос Запорожской АЭС обсуждался на заседании Совбеза ООН.

"Совет не должен упускать из виду перечень военных преступлений российских войск в Украине и должен добиваться привлечения их к ответственности. Россия использует Запорожскую АЭС, Украина, в качестве военной базы. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара, города, примыкающего к атомной станции, красноречиво говорят о том, какое ужасное влияние российская милитаризация оказывает на мирных жителей", – говорится в заявлении.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.