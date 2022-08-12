РФ использует Запорожскую АЭС как военную базу – Amnesty International

В организации напомнили, что накануне вопрос Запорожской АЭС обсуждался на заседании Совбеза ООН.
"Совет не должен упускать из виду перечень военных преступлений российских войск в Украине и должен добиваться привлечения их к ответственности. Россия использует Запорожскую АЭС, Украина, в качестве военной базы. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара, города, примыкающего к атомной станции, красноречиво говорят о том, какое ужасное влияние российская милитаризация оказывает на мирных жителей", – говорится в заявлении.
Today’s UN Security Council session focuses on the key issue of the nuclear plant’s militarization. The Council should not lose sight of Russian forces’ litany of war crimes in Ukraine, and press for accountability.https://t.co/41FWY66CU9— Amnesty International (@amnesty) August 11, 2022
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".
8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.
11 августа россияне в очередной раз обстреляли станцию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал руководство МАГАТЭ и ООН как можно скорее направить международную миссию на захваченную АЭС.