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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Даже бен Ладен не отважился атаковать атомные станции США". ЗАЭС нужно передать под контроль "Энергоатома", заявил Палатный

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Палатный: Если взорвется ЗАЭС это будет 10 Чернобылей. Это ядерная пустыня на значительной части Украины, эвакуация Европы и катастрофа планетарного масштаба
Палатный: Если взорвется ЗАЭС – это будет 10 Чернобылей. Это ядерная пустыня на значительной части Украины, эвакуация Европы и катастрофа планетарного масштаба
Скриншот: Артур Палатний / Facebook

Мир должен признать Россию страной-террористом. Об этом руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный заявил в Facebook.

Он напомнил о вчерашних обстрелах Россией Запорожской АЭС и подчеркнул: ситуация остается критичной.

"Если взорвется ЗАЭС – это будет 10 Чернобылей. Это ядерная пустыня на значительной части Украины. Это эвакуация Европы. Это катастрофа планетарного масштаба. Почему и зачем Россия занимается ядерным терроризмом? Высшее российское руководство уже поняло, что армия РФ бессильна в противостоянии на поле боя с нашими героями. Российская военная авантюра в Украине стремительно близится к бесславному концу. Поэтому [президент РФ Владимир] Путин решил действовать по принципу выжженной земли – после отступления с украинских территорий он будет уничтожать все", – написал Палатный. 

По его мнению, ядерная угроза РФ – это "последняя попытка посадить Украину за стол переговоров и де-факто узаконить оккупацию украинских территорий". 

"Мир должен признать, что Россия – это государство-террорист. А с террористами переговоры не ведут. Их уничтожают. Признание России государством-террористом всеми странами, в том числе США, должно стать тем шагом, в отношении которого не нужны лишние дискуссии. К тому же, Россия – это первая страна – ядерный террорист. Даже бен Ладен не отважился атаковать атомные станции США. А российские войска уже сегодня заминировали крупнейшую атомную станцию Европы и угрожают ее взорвать. Поэтому мир должен немедленно действовать", – продолжил Палатный. 

Он акцентировал внимание на необходимости безотлагательно обеспечить доступ МАГАТЭ и "Энергоатома" на Запорожскую АЭС – чтобы эксперты смогли восстановить контроль над станцией. 

"Необходима военная миссия под эгидой ООН для немедленного разминирования атомной станции и создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС. В-третьих, срочная передача станции под полный контроль украинских специалистов "Энергоатома". Мы должны действовать решительно, чтобы остановить Россию – страну-террориста – и обезопасить мир от величайшей катастрофы за всю историю человечества", – добавил Палатный. 

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/755983318953104/

Вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте 11 августа призвал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости полного вывода оккупантов с территории ЗАЭС.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

5 августа оккупанты дважды за день обстреляли Запорожскую АЭС – сначала из артиллерии, а потом из РСЗО, сообщили в компании "Энергоатом". После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.

Вечером 6 августа оккупанты обстреляли площадку ЗАЭС рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, ранен один человек, сообщили в "Энергоатоме".

8 августа "Энергоатом" предупредил, что на Запорожской АЭС есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

9 августа в "Энергоатоме" заявили, что РФ начала подключение Запорожской АЭС к российской энергосистеме.

11 августа оккупанты четыре раза обстреляли район ЗАЭС, в частности, попав совсем недалеко от 1-го энергоблока. В результате обстрела было зафиксировано обширное задымление, отметили в "Энергоатоме".

Теги: Артур Палатный, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины
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