"Даже бен Ладен не отважился атаковать атомные станции США". ЗАЭС нужно передать под контроль "Энергоатома", заявил Палатный

Палатный: Если взорвется ЗАЭС – это будет 10 Чернобылей. Это ядерная пустыня на значительной части Украины, эвакуация Европы и катастрофа планетарного масштаба Скриншот: Артур Палатний / Facebook

Он напомнил о вчерашних обстрелах Россией Запорожской АЭС и подчеркнул: ситуация остается критичной.

"Если взорвется ЗАЭС – это будет 10 Чернобылей. Это ядерная пустыня на значительной части Украины. Это эвакуация Европы. Это катастрофа планетарного масштаба. Почему и зачем Россия занимается ядерным терроризмом? Высшее российское руководство уже поняло, что армия РФ бессильна в противостоянии на поле боя с нашими героями. Российская военная авантюра в Украине стремительно близится к бесславному концу. Поэтому [президент РФ Владимир] Путин решил действовать по принципу выжженной земли – после отступления с украинских территорий он будет уничтожать все", – написал Палатный.

По его мнению, ядерная угроза РФ – это "последняя попытка посадить Украину за стол переговоров и де-факто узаконить оккупацию украинских территорий".

"Мир должен признать, что Россия – это государство-террорист. А с террористами переговоры не ведут. Их уничтожают. Признание России государством-террористом всеми странами, в том числе США, должно стать тем шагом, в отношении которого не нужны лишние дискуссии. К тому же, Россия – это первая страна – ядерный террорист. Даже бен Ладен не отважился атаковать атомные станции США. А российские войска уже сегодня заминировали крупнейшую атомную станцию Европы и угрожают ее взорвать. Поэтому мир должен немедленно действовать", – продолжил Палатный.

Он акцентировал внимание на необходимости безотлагательно обеспечить доступ МАГАТЭ и "Энергоатома" на Запорожскую АЭС – чтобы эксперты смогли восстановить контроль над станцией.

"Необходима военная миссия под эгидой ООН для немедленного разминирования атомной станции и создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС. В-третьих, срочная передача станции под полный контроль украинских специалистов "Энергоатома". Мы должны действовать решительно, чтобы остановить Россию – страну-террориста – и обезопасить мир от величайшей катастрофы за всю историю человечества", – добавил Палатный.

Вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте 11 августа призвал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости полного вывода оккупантов с территории ЗАЭС.