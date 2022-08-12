Военные из Нидерландов также будут обучать бойцов ВСУ в Великобритании – Резников

"Нидерланды присоединились к возглавляемой Великобританией программе обучения военнослужащих украинской армии. Голландский персонал начнет свою миссию в августе этого года. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа", – написал он.

Резников поблагодарил главу минобороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен за "дружбу и поддержку" Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон.

Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия. В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии.

На полигонах Великобритании уже прошли обучение 2,4 тыс. украинских военнослужащих, они успешно выполняют боевые задания в составе бригад ВСУ, рассказали 11 августа в Генштабе ВСУ. В настоящее время продолжается подготовка еще 2,4 тыс. военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5 тыс. военнослужащих.