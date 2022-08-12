ГОРДОН
 
 
МИР

Норвегия будет помогать тренировать украинских военных в Великобритании – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские силы остро нуждаются в дополнительной военной подготовке и обучении, отметил глава минобороны Норвегии
Украинские силы остро нуждаются в дополнительной военной подготовке и обучении, отметил глава минобороны Норвегии
Скриншот: Boris Johnson / Facebook

Норвегия присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.

Об этом 11 августа в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Норвегия присоединяется к Великобритании, Новой Зеландии, Канаде, Финляндии, Швеции и Дании в программе обучения наших военных. Нам нужно, чтобы наши солдаты прошли обучение по самым высоким стандартам. Помогая нам, наши партнеры инвестируют в европейскую безопасность", – отметил глава Минобороны.

Резников поблагодарил "за правильное решение" Норвегии и лично министру обороны страны Бьорну Арилду Граму.

Решение Норвегии о присоединении к программе обучения украинских военных в Великобритании глава минобороны Грам подтвердил 11 августа во время донорской конференции союзников Украины в Копенгагене (Дания), отмечается на сайте правительства страны.

"Украинские силы остро нуждаются в дополнительной подготовке и обучении. Норвегия позитивно относится к британской инициативе по обучению украинских солдат в Великобритании. Мы будем участвовать, предоставив инструкторов для этой базовой подготовки солдат, как и некоторые другие страны", – сказал Грам.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон. 

Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания. В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии.

На полигонах Великобритании уже прошли обучение 2,4 тыс. украинских военнослужащих, они успешно выполняют боевые задания в составе бригад Вооруженных сил Украины, рассказали 11 августа в Генштабе ВСУ. В настоящее время продолжается подготовка еще 2,4 тыс. военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5 тыс. военнослужащих.

Теги: Украина, Великобритания, Канада, Швеция, Новая Зеландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Копенгаген, военные учения, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, украинцы, военнослужащий, конференция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
Дорофеева после возвращения в Украину выступила перед украинскими защитниками. Видео
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
  Педан рассказал, какую фразу не стоит употреблять во время войны
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Моя любовь". Шевченко посвятил пост жене в честь ее 44-летия
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
"Ужин был просто потрясающим". Мелани Гриффит показала, как отпраздновала свое 65-летие
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
  "Сейчас это уже не секрет". Приходько рассказала, в какую страну выезжала из Украины с мужем и детьми во время войны
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
"Молодчинка", "Украиночка". Двухлетняя дочь Димопулос умилила сеть исполнением песни "Ой, у лузі червона калина". Видео
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
После расставания с 46-летней Шакирой 35-летний Пике закрутил роман со студенткой – СМИ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после заявления организаторов об участии артистки из РФ
Победители "Евровидения 2022" отказались выступать на фестивале в Черногории после заявления организаторов об участии артистки из РФ
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
"Хочешь, чтобы время остановилось". Каменских рассказала о своем единении с природой и показала новое фото
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Позитив отреагировал на возвращение Дорофеевой в Украину
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
Kalush Orchestra потребовала от организаторов Sea Dance Festival отменить участие артистки из РФ. Представители фестиваля отказались
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
"Это безответственность и препятствование работе военных". Лидер "Без обмежень" Танчинец обратился к жителям прифронтовых территорий
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
Положинский: Я в ряды ВСУ вступил не для того, чтобы погибнуть. Планирую жить долго, наблюдая, как мир меняется после нашей победы над злом
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
Мать убитой в Виннице девочки Лизы: Впервые после трагедии побывала на том месте. Мир, почему ты позволяешь русским нелюдям нас убивать?!
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои татуировки
"Кажется, это уже зависимость". Тринчер показала свои татуировки
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Страшное возмездие". Гордон показал, что "случилось" с языками Скабеевой и Попова (226442)
2
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (170051)
3
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (92234)
4
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (51206)
5
"Если она сейчас так вытанцовывает, то что было в 20 лет?" Танец бабушки под хит "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ" взорвал сеть. Видео (35850)
6
Квиткова снялась в купальнике и впервые показала, как выглядела при весе "плюс 30 кг" накануне родов (31789)
7
"Ура!" 49-летняя Клум в купальнике попрыгала перед камерой (29998)
8
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, как отреагировала на то, что Добронравов поддержал агрессию России (24874)
 
 
 
 