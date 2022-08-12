Норвегия будет помогать тренировать украинских военных в Великобритании – Резников

Об этом 11 августа в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Норвегия присоединяется к Великобритании, Новой Зеландии, Канаде, Финляндии, Швеции и Дании в программе обучения наших военных. Нам нужно, чтобы наши солдаты прошли обучение по самым высоким стандартам. Помогая нам, наши партнеры инвестируют в европейскую безопасность", – отметил глава Минобороны.

Резников поблагодарил "за правильное решение" Норвегии и лично министру обороны страны Бьорну Арилду Граму.

Norway joins * in program to train our military. We need our soldiers to get trained in the highest standards. By helping us our partners are investing in European security. Thanks * & personally my colleague Bjørn Arild Gram for making the right decision @Forsvarsdep — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 11, 2022

Решение Норвегии о присоединении к программе обучения украинских военных в Великобритании глава минобороны Грам подтвердил 11 августа во время донорской конференции союзников Украины в Копенгагене (Дания), отмечается на сайте правительства страны.

"Украинские силы остро нуждаются в дополнительной подготовке и обучении. Норвегия позитивно относится к британской инициативе по обучению украинских солдат в Великобритании. Мы будем участвовать, предоставив инструкторов для этой базовой подготовки солдат, как и некоторые другие страны", – сказал Грам.