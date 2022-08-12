Норвегия будет помогать тренировать украинских военных в Великобритании – Резников

Об этом 11 августа в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Норвегия присоединяется к Великобритании, Новой Зеландии, Канаде, Финляндии, Швеции и Дании в программе обучения наших военных. Нам нужно, чтобы наши солдаты прошли обучение по самым высоким стандартам. Помогая нам, наши партнеры инвестируют в европейскую безопасность", – отметил глава Минобороны.
Резников поблагодарил "за правильное решение" Норвегии и лично министру обороны страны Бьорну Арилду Граму.
Norway joins * in program to train our military. We need our soldiers to get trained in the highest standards. By helping us our partners are investing in European security. Thanks * & personally my colleague Bjørn Arild Gram for making the right decision @Forsvarsdep— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 11, 2022
Решение Норвегии о присоединении к программе обучения украинских военных в Великобритании глава минобороны Грам подтвердил 11 августа во время донорской конференции союзников Украины в Копенгагене (Дания), отмечается на сайте правительства страны.
"Украинские силы остро нуждаются в дополнительной подготовке и обучении. Норвегия позитивно относится к британской инициативе по обучению украинских солдат в Великобритании. Мы будем участвовать, предоставив инструкторов для этой базовой подготовки солдат, как и некоторые другие страны", – сказал Грам.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон.
Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания. В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии.
На полигонах Великобритании уже прошли обучение 2,4 тыс. украинских военнослужащих, они успешно выполняют боевые задания в составе бригад Вооруженных сил Украины, рассказали 11 августа в Генштабе ВСУ. В настоящее время продолжается подготовка еще 2,4 тыс. военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5 тыс. военнослужащих.