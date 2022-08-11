На встрече в Копенгагене союзники Украины договорились о предоставлении ей помощи на €1,5 млрд

Во встрече приняли участие представители 26 стран, перед ними в онлайн-режиме выступил Зеленский Фото: EPA

В конференции, как сказано в Twitter ведомства, приняли участие представители 26 стран, ее организовали Украина, Дания и Великобритания.

Министерство обороны Великобритании перечислило другие страны, поддержавшие этот формат: Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Нидерланды, Германия, США, Болгария, Румыния, Япония, Австралия, Франция, Грузия, Новая Зеландия, Южная Корея, Словения и Канада.

Посол Румынии в Копенгагене Александру Градинар, который представлял свою страну на встрече, уточнил, что на нее приехали 23 министра обороны.

Vi skal støtte Ukraine med flere våben og mere ammunition, hvis Rusland skal stoppes. Det siger landets præsident Volodomyr Zelenskyy til konferencen #CopenhagenUkraine, som DK, Ukraine og UK netop har åbnet dørene for. 26 lande mødes for at styrke langsigtet støtte til Ukraine. pic.twitter.com/pdLvmvPg94 — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) August 11, 2022

Honoured to represent my country at today’s #CopenhagenUkraine Conference co-hosted by * & * . 26 countries represented, 13 ministers of defense. Discussion on specific projects in the fields of funding, armaments production, training a/ demining. pic.twitter.com/h129f0NjGv — Alexandru Gradinar (@AlexGradinar1) August 11, 2022

"Они самым решительным образом осудили жестокость России и неизбирательные убийства мирных жителей Украины и выразили свою поддержку Украине. Они согласились с важностью предоставления Украине постоянной и непрерывной военной помощи в ее борьбе за безопасность и свободу", – сообщили в министерстве обороны Дании.

Перед участниками конференции в онлайн-формате выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о ситуации в Украине, в частности, о том, что Россия превратила Запорожскую АЭС в поле боя, а также призвал ввести дополнительные санкции против России и усилить поддержку Украины.

"Чтобы действительно остановить Россию, у Вооруженных сил Украины должно быть столько снарядов, сколько необходимо, чтобы чувствовалось, что Россия не способна давить на поле боя. И оружие Украине нужно такой мощи, такой дальнобойности, чтобы Россия была вынуждена наконец-то задуматься о поиске мирного решения", – цитирует президента пресс-служба.

Доноры договорились выделить Украине €1,5 млрд, уточнили в ведомстве. В частности, перед заседанием Дания анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи в размере €110 млн (деньги пойдут на оружие, оснащение и тренировки военнослужащих).

Министр обороны Дании Мортен Бодсков сказал на пресс-конференции после встречи, что согласованная донорами сумма может увеличиться, сообщило агентство Ritzau. Он подчеркнул, что ряд стран готовы выделить дополнительную помощь, но еще должны более комплексно обсудить это дома.

1.5 billion EUR announced at the #CopenhagenUkraine today. 26 countries have agreed to support the continued military assistance to Ukraine. Their fight is our fight. Read the full declaration here: https://t.co/gP6Vsa7Ece — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) August 11, 2022

В принятой по итогам встречи декларации сказано, что участники конференции договорились оказывать Украине помощь по четырем направлениям:

предоставление постоянного долгосрочного финансирования;

увеличение производства вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов;

подготовка украинских солдат;

содействие разминированию.

Ritzau сообщило, что на конференции было принято решение, что Великобритания создаст фонд, который будет заниматься финансированием производства вооружений, Польша и Словакия согласились увеличить производство военной техники, Исландия возглавит подготовку миссии по разминированию.

Министр обороны Украины Алексей Резников, который присутствовал в Дании, рассказал на пресс-конференции, что удовлетворен результатами встречи.

"Много информации под грифом "секретно", и поэтому я не могу говорить публично о ней. Но мы достигли четких инициатив и обязательств по разминированию. Мы согласились с деятельностью в средне- и долгосрочной перспективах. Эти перспективы также касаются производства вооружения", – цитирует его "Укринформ".

Он сказал, что во время встречи представители Украины передали партнерам список того, что необходимо для обороны.

Соорганизаторы конференции – министры обороны Украины, Дании и Великобритании Алексей Резников, Мортен Бодсков и Бен Уоллес – на итоговой пресс-конференции. Фото: EPA

Следующая встреча группы запланирована на сентябрь, она пройдет в онлайн-формате.