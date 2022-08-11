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На встрече в Копенгагене союзники Украины договорились о предоставлении ей помощи на €1,5 млрд

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Во встрече приняли участие представители 26 стран, перед ними в онлайн-режиме выступил Зеленский
Во встрече приняли участие представители 26 стран, перед ними в онлайн-режиме выступил Зеленский
Фото: EPA

11 августа в столице Дании Копенгагене состоялась донорская конференция союзников Украины, сообщило министерство обороны Дании.

В конференции, как сказано в Twitter ведомства, приняли участие представители 26 стран, ее организовали Украина, Дания и Великобритания.

Министерство обороны Великобритании перечислило другие страны, поддержавшие этот формат: Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Нидерланды, Германия, США, Болгария, Румыния, Япония, Австралия, Франция, Грузия, Новая Зеландия, Южная Корея, Словения и Канада.

Посол Румынии в Копенгагене Александру Градинар, который представлял свою страну на встрече, уточнил, что на нее приехали 23 министра обороны. 

"Они самым решительным образом осудили жестокость России и неизбирательные убийства мирных жителей Украины и выразили свою поддержку Украине. Они согласились с важностью предоставления Украине постоянной и непрерывной военной помощи в ее борьбе за безопасность и свободу", – сообщили в министерстве обороны Дании. 

Перед участниками конференции в онлайн-формате выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о ситуации в Украине, в частности, о том, что Россия  превратила Запорожскую АЭС в поле боя, а также призвал ввести дополнительные санкции против России и усилить поддержку Украины.

"Чтобы действительно остановить Россию, у Вооруженных сил Украины должно быть столько снарядов, сколько необходимо, чтобы чувствовалось, что Россия не способна давить на поле боя. И оружие Украине нужно такой мощи, такой дальнобойности, чтобы Россия была вынуждена наконец-то задуматься о поиске мирного решения", – цитирует президента пресс-служба. 

Доноры договорились выделить Украине €1,5 млрд, уточнили в ведомстве. В частности, перед заседанием Дания анонсировала предоставление Украине нового пакета помощи в размере €110 млн (деньги пойдут на оружие, оснащение и тренировки военнослужащих). 

Министр обороны Дании Мортен Бодсков сказал на пресс-конференции после встречи, что согласованная донорами сумма может увеличиться, сообщило агентство Ritzau. Он подчеркнул, что ряд стран готовы выделить дополнительную помощь, но еще должны более комплексно обсудить это дома. 

В принятой по итогам встречи декларации сказано, что участники конференции договорились оказывать Украине помощь по четырем направлениям: 

  • предоставление постоянного долгосрочного финансирования;
  • увеличение производства вооружений, в том числе артиллерии и боеприпасов;
  • подготовка украинских солдат;
  • содействие разминированию. 

Ritzau сообщило, что на конференции было принято решение, что Великобритания создаст фонд, который будет заниматься финансированием производства вооружений, Польша и Словакия согласились увеличить производство военной техники, Исландия возглавит подготовку миссии по разминированию.

Министр обороны Украины Алексей Резников, который присутствовал в Дании, рассказал на пресс-конференции, что удовлетворен результатами встречи.

"Много информации под грифом "секретно", и поэтому я не могу говорить публично о ней. Но мы достигли четких инициатив и обязательств по разминированию. Мы согласились с деятельностью в средне- и долгосрочной перспективах. Эти перспективы также касаются производства вооружения", – цитирует его "Укринформ".

Он сказал, что во время встречи представители Украины передали партнерам список того, что необходимо для обороны.

Соорганизаторы конференции – министры обороны Украины, Дании и Великобритании Алексей Резников, Мортен Бодсков и Бен Уоллес – на итоговой пресс-конференции. Фото: EPA
Соорганизаторы конференции – министры обороны Украины, Дании и Великобритании Алексей Резников, Мортен Бодсков и Бен Уоллес – на итоговой пресс-конференции. Фото: EPA

Следующая встреча группы запланирована на сентябрь, она пройдет в онлайн-формате.

Контекст:

Сегодняшняя конференция – это второй подобный формат по оказанию донорской помощи Украине. Первый формат был основан в апреле – на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась встреча консультативной группы (ее в СМИ называют "Рамштайн"). В апреле – июле прошло четыре заседания группы. К примеру, в третьем заседании 15 июня принимало участие около 50 государств. 

Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил, что военную помощь Украине предоставляют уже 30 стран.

Резников объяснил, что эти две платформы отличаются. Он сказал, что в Копенгагене "не обсуждалось новое вооружение", поскольку такие вопросы поднимают на заседании формата "Рамштайн". "Здесь [на встрече в Копенгагене] мы обсуждали, как обеспечить устойчивость и продолжительность в оказании поддержки Украине",  сообщил он.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Польша, Великобритания, Словакия, Дания, Исландия, вооружение, военная помощь, Копенгаген, Алексей Резников, Владимир Зеленский, война России против Украины, разминирование, Бен Уоллес, контактная группа Рамштайн, Мортен Бодсков
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