Дания выделит Украине на военную поддержку еще €110 млн

По ее словам, украинцы платят непосильную цену на этой войне и Дания будет продолжать помогать Украине победить страну-агрессора.
"И надеюсь, что мы сможем сегодня согласовать еще больше вкладов, и, разумеется, Дания готова выполнить свою часть. Сегодня мы можем объявить о новом вкладе в размере €110 млн на оружие, оснащение и тренировки", – сказала Фредериксен.
Она также отметила, что "эта война касается не только территорий и границ, это война убеждений между демократией и тиранией и за те ценности, на которых основывается Европа, свободный мир".
Фредериксен сообщила, что сегодня в Копенгагене будут пересмотрены вклад и помощь Украине в борьбе за свободу против российской агрессии.
С начала российского вторжения в Украину Дания оказывает Киеву военную и гуманитарную помощь. Федериксен заявляла в апреле, что общий объем помощи составляет около $150 млн.
10 августа минобороны Дании заявило, что присоединится к инициативе Великобритании по подготовке украинских военных.