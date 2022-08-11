Дания выделит Украине на военную поддержку еще €110 млн

По ее словам, украинцы платят непосильную цену на этой войне и Дания будет продолжать помогать Украине победить страну-агрессора.

"И надеюсь, что мы сможем сегодня согласовать еще больше вкладов, и, разумеется, Дания готова выполнить свою часть. Сегодня мы можем объявить о новом вкладе в размере €110 млн на оружие, оснащение и тренировки", – сказала Фредериксен.

Она также отметила, что "эта война касается не только территорий и границ, это война убеждений между демократией и тиранией и за те ценности, на которых основывается Европа, свободный мир".

Фредериксен сообщила, что сегодня в Копенгагене будут пересмотрены вклад и помощь Украине в борьбе за свободу против российской агрессии.