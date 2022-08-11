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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дания выделит Украине на военную поддержку еще €110 млн

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила о выделении Украине дополнительной военной помощи
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила о выделении Украине дополнительной военной помощи 
Фото: ЕРА

Для поддержки Украины в войне с Россией Дания выделит дополнительную военную помощь в размере €110 млн, которые будут направлены на закупку оружия, оснащение и тренировки украинских военных. Об этом 11 августа на церемонии открытия конференции североевропейских союзников по поддержке Украины в Копенгагене сказала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает "Укринформ".

По ее словам, украинцы платят непосильную цену на этой войне и Дания будет продолжать помогать Украине победить страну-агрессора.

"И надеюсь, что мы сможем сегодня согласовать еще больше вкладов, и, разумеется, Дания готова выполнить свою часть. Сегодня мы можем объявить о новом вкладе в размере €110 млн на оружие, оснащение и тренировки", – сказала Фредериксен.

Она также отметила, что "эта война касается не только территорий и границ, это война убеждений между демократией и тиранией и за те ценности, на которых основывается Европа, свободный мир".

Фредериксен сообщила, что сегодня в Копенгагене будут пересмотрены вклад и помощь Украине в борьбе за свободу против российской агрессии.

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину Дания оказывает Киеву военную и гуманитарную помощь. Федериксен заявляла в апреле, что общий объем помощи составляет около $150 млн.

10 августа минобороны Дании заявило, что присоединится к инициативе Великобритании по подготовке украинских военных.

Теги: Россия, Украина, оружие, Дания, агрессия, военная помощь, вторжение, война России против Украины
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