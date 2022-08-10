Дания примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории

"Дания поддержит британский учебный проект с участием 130 датских солдат и одновременно предложит обучать украинских солдат в Дании. Для этого начат диалог с Украиной о поддержке в обучении командного состава и Сил территориальной обороны Украины", – говорится в сообщении.

Правительство страны выделило на это 100 млн крон ($13,7 млн) в 2022 году.

Ведомство отмечает, что уже несколько лет поддерживает реформы украинской обороны, в том числе обучением военных ВСУ.

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько отметил в Facebook, что такие учебные миссии с иностранными специалистами важны для Украины в том числе с точки зрения установления прямых контактов. "Помощь охотнее оказывают тому, кого знают и с кем прошли через совместный труд", – написал он.