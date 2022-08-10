Дания примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории

"Дания поддержит британский учебный проект с участием 130 датских солдат и одновременно предложит обучать украинских солдат в Дании. Для этого начат диалог с Украиной о поддержке в обучении командного состава и Сил территориальной обороны Украины", – говорится в сообщении.
Правительство страны выделило на это 100 млн крон ($13,7 млн) в 2022 году.
Ведомство отмечает, что уже несколько лет поддерживает реформы украинской обороны, в том числе обучением военных ВСУ.
Советник министра обороны Украины Алексей Копытько отметил в Facebook, что такие учебные миссии с иностранными специалистами важны для Украины в том числе с точки зрения установления прямых контактов. "Помощь охотнее оказывают тому, кого знают и с кем прошли через совместный труд", – написал он.
Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон.
Первая группа украинских солдат уже прибыла в Великобританию, ее посещали Джонсон и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. Об участии в программе и помощи с обучением украинских военных уже заявили Канада, Швеция и Финляндия.