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Дания примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории

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Датские солдаты примут участие в подготовке украинских
Датские солдаты примут участие в подготовке украинских
Фото: forsvarsmin / Instagram (иллюстративное)

Дания направит в Великобританию 130 специалистов, которые будут участвовать в подготовке украинских военных. Об этом сообщило 10 августа минобороны Дании.

"Дания поддержит британский учебный проект с участием 130 датских солдат и одновременно предложит обучать украинских солдат в Дании. Для этого начат диалог с Украиной о поддержке в обучении командного состава и Сил территориальной обороны Украины", – говорится в сообщении. 

Правительство страны выделило на это 100 млн крон ($13,7 млн) в 2022 году. 

Ведомство отмечает, что уже несколько лет поддерживает реформы украинской обороны, в том числе обучением военных ВСУ. 

Советник министра обороны Украины Алексей Копытько отметил в Facebook, что такие учебные миссии с иностранными специалистами важны для Украины в том числе с точки зрения установления прямых контактов. "Помощь охотнее оказывают тому, кого знают и с кем прошли через совместный труд", – написал он. 

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02C9qzLkbXMQEK9Sh5nDJWNErLyHa3FDZG5ZLefpjfc57JuxKsQhnpyYQ5ei1txErvl

Контекст:

Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон.

Первая группа украинских солдат уже прибыла в Великобританию, ее посещали Джонсон и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. Об участии в программе и помощи с обучением украинских военных уже заявили Канада, Швеция и Финляндия.

Теги: Великобритания, Дания, военные, украинский военный, учения, Алексей Копытько
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