В Киеве начали военные занятия с гражданскими, чтобы повысить уровень защиты столицы – Кличко

"В первую очередь подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. Им предоставляют ключевые знания, в частности по оказанию экстренной медицинской помощи... Также постоянно занятия проводят для разных подразделений городских властей", – сказал Кличко.
По его словам, в дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Подобные занятия организуют в каждом районе столицы.
План занятий включает практические действия и отработку следующих навыков: огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника; тактическая медицина; инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами; обеспечение гражданской защиты населения; действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
В КГГА напомнили, что в Киеве действует объединенный учебный центр по подготовке подразделений территориальной обороны и муниципальной безопасности столицы для отработки совместных действий по противодействию вызовам вооруженной агрессии России.
Столичные власти планируют расширить программу подготовки населения к национальному сопротивлению и разработать тренировки для всех категорий гражданского населения, включая женщин, студентов и старшеклассников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину в феврале 2022 года российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов.
28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность в столице сохраняется.
27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.
В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью, опубликованном 22 июня, что вокруг столицы создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует. Система ПВО в Киеве "пополняется и укрепляется", отметил 7 июля глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.