В Киеве начали военные занятия с гражданскими, чтобы повысить уровень защиты столицы – Кличко

Программу подготовки населения к национальному сопротивлению планируют расширить на все категории, включая студентов и старшеклассников Фото: depositphotos.com

"В первую очередь подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. Им предоставляют ключевые знания, в частности по оказанию экстренной медицинской помощи... Также постоянно занятия проводят для разных подразделений городских властей", – сказал Кличко.

По его словам, в дальнейшем к такой подготовке город будет привлекать всех желающих. Подобные занятия организуют в каждом районе столицы.

План занятий включает практические действия и отработку следующих навыков: огневая подготовка и порядок действий при обстреле противника; тактическая медицина; инженерная подготовка и порядок обращения с взрывоопасными предметами; обеспечение гражданской защиты населения; действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

В КГГА напомнили, что в Киеве действует объединенный учебный центр по подготовке подразделений территориальной обороны и муниципальной безопасности столицы для отработки совместных действий по противодействию вызовам вооруженной агрессии России.

Столичные власти планируют расширить программу подготовки населения к национальному сопротивлению и разработать тренировки для всех категорий гражданского населения, включая женщин, студентов и старшеклассников.

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