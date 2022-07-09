Безопасность в Европе может существовать только против России, а не вместе с ней – глава комитета Бундестага

Рот: В будущем не может быть особого пути Германии с Россией Фото: ЕРА

В тексте он призвал создавать новую архитектуру Европы, основываясь на военном, политическом и экономическом сдерживании России.

"В будущем не может быть особого пути Германии с Россией за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы", – заявил Рот, обращаясь к политическому истеблишменту своей страны.

По его мнению, безопасность в Европе может существовать "только против России, а не вместе с ней".

"В отношении РФ нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное", – добавил депутат Бундестага.