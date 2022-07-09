Безопасность в Европе может существовать только против России, а не вместе с ней – глава комитета Бундестага

В тексте он призвал создавать новую архитектуру Европы, основываясь на военном, политическом и экономическом сдерживании России.
"В будущем не может быть особого пути Германии с Россией за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы", – заявил Рот, обращаясь к политическому истеблишменту своей страны.
По его мнению, безопасность в Европе может существовать "только против России, а не вместе с ней".
"В отношении РФ нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное", – добавил депутат Бундестага.
В марте сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что исключает нормализацию отношений с президентом РФ Владимиром Путиным после вторжения в Украину российских войск. "Чего я не вижу, так это того, что в какой-то момент мы снова будем сидеть за одним столом с Путиным в нормальных отношениях. Это время закончилось", – сообщил он в интервью немецкому изданию Bild, опубликованном 22 марта.