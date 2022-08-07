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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швеция отправит более 100 инструкторов, чтобы тренировать украинских солдат в Великобритании

Украинских добровольцев будут тренировать британские, канадские и шведские инструкторы
Украинских добровольцев будут тренировать британские, канадские и шведские инструкторы
Скриншот: Ministry of Defence / Twitter

Правительство Швеции решило направить в Великобританию инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинских бойцов. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба шведского правительства.

"Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду внести свой вклад. Правительство решило, что Швеция будет способствовать обучению украинских солдат", – сказано в сообщении.

Вооруженные силы направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года для проведения базовой военной подготовки граждан Украины. Подготовка разделена на несколько этапов обучения. Отмечается, что одновременно находиться в Великобритании будут максимум 60 шведских инструкторов.

"Шведская часть тренировок начнется, как только это будет практически возможно", – добавили в правительстве.

Министр обороны Петер Хультквист подчеркнул, что мир должен продолжать поддерживать Украину в борьбе страны за суверенитет.

"Важно, что Швеция участвует в этой работе, и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины", – заявил министр.

Контекст:

Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон.

Первая группа украинских солдат уже прибыла в Великобританию, ее посещали Джонсон и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.

В рамках предыдущей программы Orbital Великобритания с 2015 года обучила более 22 тыс. военных в Украине.

Теги: Великобритания, Швеция, военные, военные учения, украинский военный, военные инструкторы, учения, тренировка
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