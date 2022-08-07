Швеция отправит более 100 инструкторов, чтобы тренировать украинских солдат в Великобритании

Украинских добровольцев будут тренировать британские, канадские и шведские инструкторы Скриншот: Ministry of Defence / Twitter

"Инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила другие страны, входящие в возглавляемые Великобританией Объединенные экспедиционные силы (JEF), а также Канаду внести свой вклад. Правительство решило, что Швеция будет способствовать обучению украинских солдат", – сказано в сообщении.

Вооруженные силы направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года для проведения базовой военной подготовки граждан Украины. Подготовка разделена на несколько этапов обучения. Отмечается, что одновременно находиться в Великобритании будут максимум 60 шведских инструкторов.

"Шведская часть тренировок начнется, как только это будет практически возможно", – добавили в правительстве.

Министр обороны Петер Хультквист подчеркнул, что мир должен продолжать поддерживать Украину в борьбе страны за суверенитет.

"Важно, что Швеция участвует в этой работе, и шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины", – заявил министр.