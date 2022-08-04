Канада объявила об отправке в Великобританию до 225 военных инструкторов для обучения украинских бойцов

"В рамках операции UNIFIER, военной миссии Канады по обучению и наращиванию потенциала в Украине, вооруженные силы Канады направят в Соединенное Королевство до 225 военнослужащих, большинство из которых будут работать в качестве инструкторов при поддержке командования и управления", – говорится в сообщении.
Планируется, что отправка первой группы из 90 военных, дислоцирующихся в Эдмонтоне, произойдет 12 августа. Всего групп будет три, период их развертывания – около четырех месяцев.
"Первые курсы под руководством канадцев будут проходить на военной базе на юго-востоке Англии, преподавать будут гибкую учебную программу, ориентированную на индивидуальные навыки, необходимые для ведения боя на передовой, включая обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевые навыки, тактику патрулирования", – объяснили в минобороны Канады.
В ведомстве объяснили, что программа обучения связана со стремлением Вооруженных сил Украины "увеличить численность своих сухопутных войск перед лицом продолжающегося неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России".
Программа UNIFIER стартовала в 2015 году – после аннексии Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе. В рамках программы канадские инструкторы тренируют украинских военнослужащих. В 2019 году работа миссии была продлена до марта 2022 года. Канадские инструкторы провели более 600 курсов и подготовили около 33 тыс. украинских военнослужащих и сотрудников Службы безопасности.
Незадолго до открытого вторжения российских войск в Украину Канада вывела своих инструкторов с территории Украины. За несколько дней до этого то же самое сделала Великобритания.