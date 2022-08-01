"Эти люди – добровольцы, большинство из них не были в армии". Пристайко рассказал об обучении украинских военных в Великобритании

Пристайко: Кто эти люди? От 25 до 45 лет, парни, девушки, люди всех профессий, которые можно представить, и самое интересное – это все добровольцы Фото: ЕРА

"Здесь есть четыре места, где тренируют наших военных. И слова Бориса Джонсона о 400 военных – это лишь о той базе, куда он прибыл. В течение 120 дней подготовят 10 тыс. военных. И мы планируем, что каждые 120 дней будут готовить следующие 10 тыс. То есть это очень серьезная операция, которую мы начали с Великобританией", – рассказал он.

Пристайко выразил ожидание, что другие союзники Украины "подхватят этот пример Великобритании" и тоже будут учить украинских военных. По его словам, большинство украинцев, которые сейчас обучаются в Великобритании, – добровольцы.

"Кто эти люди? От 25 до 45 лет, парни, девушки, люди всех профессий, которые можно представить, и самое интересное – это все добровольцы. Большинство из них не имеют базового военного образования, не были в армии даже рядовым, как, например, я был. Они копают траншеи, учатся обращаться с оружием, ездят на боевых машинах. Кстати, все, с чем они сейчас учатся, будет передано им в Украину", – продолжил он.

Кроме того, по словам посла, есть группы военнослужащих, которые проходят более специализированное обучение, например, учатся управлять кораблем – он, как ожидается, будет передан Украине.

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