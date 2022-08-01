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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эти люди – добровольцы, большинство из них не были в армии". Пристайко рассказал об обучении украинских военных в Великобритании

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Пристайко: Кто эти люди? От 25 до 45 лет, парни, девушки, люди всех профессий, которые можно представить, и самое интересное это все добровольцы
Пристайко: Кто эти люди? От 25 до 45 лет, парни, девушки, люди всех профессий, которые можно представить, и самое интересное – это все добровольцы
Фото: ЕРА

Посол Украины в Великобритании в интервью Общественному, которое вышло 31 июля, рассказал, что украинских военнослужащих в Великобритании обучают на четырех базах, одну из них 24 июля посетил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Здесь есть четыре места, где тренируют наших военных. И слова Бориса Джонсона о 400 военных – это лишь о той базе, куда он прибыл. В течение 120 дней подготовят 10 тыс. военных. И мы планируем, что каждые 120 дней будут готовить следующие 10 тыс. То есть это очень серьезная операция, которую мы начали с Великобританией", – рассказал он.

Пристайко выразил ожидание, что другие союзники Украины "подхватят этот пример Великобритании" и тоже будут учить украинских военных. По его словам, большинство украинцев, которые сейчас обучаются в Великобритании, – добровольцы.

"Кто эти люди? От 25 до 45 лет, парни, девушки, люди всех профессий, которые можно представить, и самое интересное – это все добровольцы. Большинство из них не имеют базового военного образования, не были в армии даже рядовым, как, например, я был. Они копают траншеи, учатся обращаться с оружием, ездят на боевых машинах. Кстати, все, с чем они сейчас учатся, будет передано им в Украину", – продолжил он.

Кроме того, по словам посла, есть группы военнослужащих, которые проходят более специализированное обучение, например, учатся управлять кораблем – он, как ожидается, будет передан Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину Борис Джонсон, который 7 июля объявил об отставке с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Эта программа рассчитана на подготовку до 10 тыс. украинских солдат каждые 120 дней (то есть примерно 30 тыс. в год).

В британском правительстве сообщали, что каждый солдат, участвующий в программе, проведет три недели на тренировочном курсе, изучая навыки эффективного боя на передовой, а также базовую медицинскую подготовку, основы кибербезопасности и тактику противодействия взрывчатым веществам.

Первая группа уже начала учения. В начале июля их посетил министр обороны Бен Уоллес. Каждый курс обучения продлится несколько недель. Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

В рамках предыдущей программы Orbital Великобритания с 2015 года обучила более 22 тыс. военных в Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, военные, военные учения, украинцы, война России против Украины, военнослужащий, Вадим Пристайко
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