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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Военные учения". В Коростенской РГА прокомментировали сообщения о взрывах в райцентре во время воздушной тревоги

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В Коростене сообщали о звуках от взрывов во время воздушной тревоги
В Коростене сообщали о звуках от взрывов во время воздушной тревоги
Фото: wikipedia.org

Вооруженные силы Украины проводят учения в Коростенском районе Житомирской области. Об этом 27 июля сообщается в Facebook районной государственной администрации (РГА).

В соцсетях жители Коростеня сообщали о звуках от взрывов в городе во время воздушной тревоги, которая началась в районе в 9.40. Информацию о взрывах подтвердил в комментарии Общественному глава районной военной администрации Юрий Тарасюк.

"На данный момент распространена ложная информация о взрывах в городе Коростене. Взрывы раздавались, но это не враждебная атака, а проведение обучения военных, совпавшее с воздушной тревогой. Просим не паниковать и не распространять слухи", – сообщили в РГА в 10.19.

https://www.facebook.com/KorostenRDA/posts/pfbid0me97ABwcj8A9Byu1treUwB3S7uAKSgzppTANbhjH7pzVwNkiCjAb8WczqbCaQ83Jl

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, в частности – на севере страны. Проект "Беларускі Гаюн" журналиста Антона Мотолько проинформировал в Telegram о вылете ряда истребителей на территории Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, военные, Вооруженные силы Украины, военные учения, Житомирская область, соцсети, истребители, война России против Украины, Коростень, взрывы, воздушная тревога
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