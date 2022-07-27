"Военные учения". В Коростенской РГА прокомментировали сообщения о взрывах в райцентре во время воздушной тревоги

В Коростене сообщали о звуках от взрывов во время воздушной тревоги Фото: wikipedia.org

В соцсетях жители Коростеня сообщали о звуках от взрывов в городе во время воздушной тревоги, которая началась в районе в 9.40. Информацию о взрывах подтвердил в комментарии Общественному глава районной военной администрации Юрий Тарасюк.

"На данный момент распространена ложная информация о взрывах в городе Коростене. Взрывы раздавались, но это не враждебная атака, а проведение обучения военных, совпавшее с воздушной тревогой. Просим не паниковать и не распространять слухи", – сообщили в РГА в 10.19.

Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, в частности – на севере страны. Проект "Беларускі Гаюн" журналиста Антона Мотолько проинформировал в Telegram о вылете ряда истребителей на территории Беларуси.

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