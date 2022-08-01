Великобритания передаст Украине несколько военных кораблей – посол

Пристайко говорит, что один из британских кораблей будет передан Украине в ближайшее время Скриншот: Суспільне Новини / YouTube

Пристайко рассказывал об обучении украинских военных в Великобритании. Он напомнил, что 10 тыс. военнослужащих пройдут базовое обучение по стандартам НАТО и вооруженных сил Великобритании. Это, по словам дипломата, добровольцы, которые до этого обучения не имели никакого военного опыта.

"Но есть и другие военнослужащие, которые учатся. Например, мы посещали военно-морской корабль, который в ближайшее время будет передан Украине. На нем уже проходят обучение наши моряки. Они управляют кораблем, оружием. Таких кораблей будет несколько", – добавил Пристайко.

По словам посла, Украина договаривается о противоминных кораблях.

"Наши приоритеты сместились. Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два – это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем", – сказал он в ответ на вопрос, сколько таких кораблей может поступить в Украину. – Это боевые корабли, которые находятся на вооружении военных морских сил ее Величества. Они будут переделаны, обновлены и будет добавлено специальное оборудование, которое нужно нам. Но это не только два корабля. У них есть больше того же класса. И на действующих кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры и моряки".

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