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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Волонтеры разыграют два набора марок "Русский военный корабль… все!" с автографом Залужного

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Залужный подписал два комплекта марок с кораблем
Залужный подписал два комплекта марок с кораблем
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Украинские волонтеры Татьяна Сохар и Анна Голубкова продолжают сбор средств для покупки электроэнцефалографа с монитором церебральных функций для Николаевской областной детской клинической больницы. Стоимость этого оборудования составляет 1,1 млн грн. Об этом сообщается на странице волонтеров в Facebook.

Волонтерам предстоит собрать еще 800 тыс. грн. Первые 300 тыс. грн были собраны во время розыгрыша марки "Русский военный корабль…" с подписью президента Украины Владимира Зеленского.

Во время второго этапа среди тех, кто примет участие в сборе, будут разыграны два набора марки "Русский военный корабль… все!" с автографом главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

https://www.facebook.com/kosianchuk/posts/pfbid028vS9vSskgGD8ZNFaQ4BoR62i91pbYhzNvhZzCiSxQeuQmonH48s1xBmMnndSbcpGl

Один комплект получит участник, который переведет максимальную сумму, а второй набор разыграют среди всех, кто принял участие в сборе. Минимальная сумма перевода составляет 200 грн. Итоги аукциона будут подведены 12 августа.

Сделать пожертвование можно следующим образом:

  • на банку в Monobank или перевести деньги на карту 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Анна);
  • на карту "ПриватБанка" 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна);
  • PayPal – tetiana.sokhar@gmail.com. 

Участникам благотворительного сбора необходимо в комментариях к переводу указать контактный телефон для связи в случае победы в розыгрыше.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kosianchuk/videos/1144325472788239/

Теги: Николаев, корабль, больница, волонтер, благотворительность, деньги, PayPal, война России против Украины, Валерий Залужный, розыгрыш, Monobank
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