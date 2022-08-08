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Финляндия следом за Канадой и Швецией присоединится к подготовке украинских военных в Великобритании – минобороны

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Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой в проведении обучения военных из Украины, отметили в минобороны Финляндии
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой в проведении обучения военных из Украины, отметили в минобороны Финляндии
Скриншот: Boris Johnson / Facebook

Военные инструкторы из Финляндии примут участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании.

Об этом 8 августа сообщается на сайте министерства обороны Финляндии.

Отмечается, что Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой в проведении обучения военных из Украины.

"Финляндия направляет около 20 инструкторов на поддержку учений, организованных в Великобритании, целью которых является обучение солдат Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины. Она разделена на несколько этапов обучения. Отмечается, что одновременно находиться в Великобритании будут максимум 60 шведских инструкторов.

Контекст:

Новую программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон.

Первая группа украинских солдат уже прибыла в Великобританию, ее посещали Джонсон и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. Украинские солдаты пройдут обучение на объектах минобороны США на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Великобритании. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.

Теги: Украина, Великобритания, военные, Финляндия, военные учения, ВСУ, украинцы, военные инструкторы, военнослужащий
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